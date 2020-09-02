Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об убийстве в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина в центральный аппарат ведомства.

Напомним, два года назад о Деданине писали почти все СМИ, этот человек защитил свою семьи от напавших на его дом грабителей. Бандитов было двое и они погибли. Но тогда правоохранители посчитали, что Деданина не за что наказывать. И вот спустя два года его убили.

Трагедия случилась на территории его собственной фирмы, 43-х летнего мужчину убили выстрелом в голову. Преступника задержали практически сразу. Он оказался приезжим из Самары, где живет и вроде работает. А семья его - родители и жена с детьми живут в Армении. С самого начала прозвучала версия, что это может быть продолжение ЧП двухлетней давности.

Сначала стало известно, что Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате. А вчера стало известно, что и вовсе забрал дело в Москву. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

- По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту убийства мужчины в городе Бугульма по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ - "убийство", для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

На сегодняшний день по данным следствия, информация такова. На территории оптовой базы Деданину были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления по горячим следам был задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в городе Самаре. В ходе осмотра места происшествия следователями изъято орудие преступления: газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.