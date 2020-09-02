Еще один "добрый" дом появился в арт-поместье "Новые берега", третий по счету. На время он станет отчим для сирот с инвалидностью.

Но эта история не про кров или хлеб, здесь не проявляют милосердие в форме жалости и не осыпают дарами. Здесь ищут отважных и смелых, готовых менять себя и мир вокруг, даже если нет рук, ног, зрения. И от желающих, как выяснилось, отбоя нет. Зачем едут в "Новые берега" и что приезжим уже удалось сделать, выяснила корреспондент "РГ".

Особая мама

На моей журналистской памяти это первая многодетная семья, в которой девять приемных детей и все с инвалидностью. У каждого из них медкарта как хрестоматийный роман "Война и мир". Мама Ольга Щеголева воспитывает их одна: четыре года назад она развелась с мужем, но в детский дом никого не вернула, даже мысли такой не было.

Эта мама знакома с такими диагнозами, которые педиатрам за всю жизнь не доводилось слышать, а еще она знает, каким образом можно от них избавиться. Дети с умственной отсталостью у нее превращаются в любознательных учеников и вместе с остальными ребятами ходят в обычную школу. Без менторов и тьюторов, потому что сами привыкли быть ими для более слабых братьев и сестер.

Старшему Даниилу сейчас 17 лет. Хотя росточком он с младшего Кирюшу. Из-за патологии Даниилу не стать выше, зато мечты у него высокие. После школы юноша собирается продолжить обучение, хочет стать электриком. Мечтает переделать все розетки в мире так, чтобы абсолютно каждый мог зажечь свет в темной комнате.

Когда он был маленьким, боялся темноты. Теперь всегда кто-то близкий находится рядом, поэтому совсем не страшно. А еще у каждого ребенка в этой необычной семье есть свой питомец - в доме живут четыре собаки, столько же кошек и попугай. Мама разрешает завести друга, как только ребенок научится брать ответственность за свои поступки. Если кровать не убрал и зубы вовремя не почистил, о собаке даже заикаться рано.

Ольга Щеголева не имеет профессионального образования психолога, багаж ее знаний - это жизненный опыт. Им она готова делиться с приемными семьями, особенно теми, которые берут на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас их становится все больше в любом российском городе. Раньше она жила в Самаре, но, когда узнала о социальном проекте в Пензе, решилась на переезд.

- Я подала заявку о реализации проекта службы поддержки для особенных приемных семей. И меня пригласили. Мы очень быстро собрались. Ехали с детьми и всей нашей живностью в обычном вагоне. Окружающие думали, что это детский дом на экскурсию отправился. Очень удивлялись, когда слышали, что все дети называют меня мамой, - рассказывает Ольга Щеголева.

В "Новых берегах" она чувствует себя будто путник, вышедший из пустыни и напившийся холодной воды. И дело не только в новом красивом доме, который им предоставили, где все продумано для проживания людей с инвалидностью. Ценнее особая атмосфера и творческое пространство, где ни минуты не придется сидеть без дела. Дети уже ходят в сельскую школу, занимаются в местных кружках и студиях. Тестируют на себе различные методики для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы у сыновей и дочек был в жизни шанс закрепиться и проявить себя, многодетная мама и решилась на переезд.

На этом берегу

Сейчас в "Новых берегах" проживают около 50 человек из 11 регионов России.

22-летняя Оксана совсем недавно приехала из Петрозаводска. После детского дома она одна из всего выпуска решила жить самостоятельно в съемной квартире, хотя прикована к инвалидной коляске.

- Я очень боялась газовой плиты, поэтому с месяц, наверное, ела всухомятку. На коляске к плите трудно подъехать, еще сложнее сидя поставить на нее кастрюлю с водой. Здесь даже этот момент предусмотрели. Встроенные плиты располагаются на уровне сидячего человека, - рассказывает Оксана Забродина.

Чтобы стать жителем "Новых берегов", необходимо предложить для реализации проект, который облегчит жизнь людей с инвалидностью. Отбор проводит комиссия из 20 экспертов в разных сферах. В связи с пандемией отбор проводился в онлайне. С первыми резидентами заключили срочный контракт, который будет продлеваться. Главное условие - не сидеть сложа руки.

В поселке работают гончарная и художественная мастерские, картины здесь пишут даже держа кисть в зубах. Запустили собственное производство полуфабрикатов мощностью до 400 килограммов в день пельменей из мяса индейки и свинины. Здесь тоже работают резиденты. Пельмени ручной лепки собираются поставлять в местные спецучреждения по специальной цене. Начал работу образовательный центр для желающих стать менторами и наставниками для людей с инвалидностью, сюда также едут на стажировку со всей страны. Такой методической базы, как в Пензе, пожалуй, пока нет больше нигде в нашей стране. Параллельно строится теплица, в которой смогут работать колясочники. Выращивать они решили не пресловутые помидоры или огурцы, а ананасы под присмотром эксперта из Коста-Рики, с ним уже вышли на связь. Главное, что все эти проекты уже сейчас окупаются, благотворительностью никто не занимается.

Живи и импровизируй

Инициатор и создатель поместья "Новые берега" 35-летняя Мария Львова-Белова недавно сама стала мамой... в 17-й раз. Своих у нее пятеро детей, остальные приемные. Чтобы забрать из психоневрологического диспансера призера паралимпийских игр, ей пришлось снова стать приемной мамой. Другой альтернативы, увы, в нашей стране до сих пор не существует для умственно отсталых детей, признанных недееспособными. Закон о распределенной опеке недавно был отклонен после вторых слушаний в Госдуме.

- Видимо, многих смущает то, что можно заниматься добрыми делами бескорыстно. Увы, не исключены махинации, но, определив рамки дозволенного, можно создать условия для работы некоммерческих организаций и в этой сфере. Поначалу нам тоже не все верили безоговорочно, - рассказывает Мария Львова-Белова.

Начинать пришлось с малого. Сначала она открыла квартиру сопровождаемого проживания в небольшом одноэтажном доме, доставшемся от родителей. Ему дали громкое название "Квартал Луи" в честь сироты и легенды джаза Луи Армстронга. Здесь пришлось учиться импровизировать всем - и наставникам, и постояльцам. Кстати, первый житель "Квартала Луи" Иван Пчелинцев на днях получил диплом о высшем образовании. Он стал первым студентом Пензенского госуниверситета, который в инвалидной коляске учился на очном отделении и каждый день "ходил" на занятия. Специально для него пришлось даже переносить лекции в аудитории на первом этаже, чтобы он мог их посещать. Теперь особых студентов в вузе много.

После "Квартала Луи" был построен "Дом Вероники". Он приспособлен для проживания тяжелобольных людей, которые не могут обходиться без посторонней помощи, но не хотят оставаться в стенах спецучреждений.

Теперь Мария строит поселок для особых жильцов, многих из которых она знает лично. Она много лет ездила по детским домам с подарками и задумалась о том, как этим детям жить дальше и не попасть в 18 лет в дом ветеранов. Она не просто придумала, как это сделать, но реализовала свои планы.

P.S.

"Новые берега" кто-то называет Меккой, кто-то проводит аналогии со Сколково, только для людей с ограниченными возможностями здоровья. Местные называют арт-поместьем. Оно рассчитано на проживание 120 человек, здесь будет семь жилых домов и пять инфраструктурных объектов, даже собственный храм, недавно на нем установили купол. Общая смета проекта составляет около 190 миллионов рублей. Он реализуется на деньги президентского гранта и пожертвования благотворителей при поддержке регионального правительства.

Компетентно

Ольга Баталина, заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

- В Пензенской области создана не просто модель сопровождаемого проживания и организации быта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это действительно пилотная площадка, которая отрабатывает методики, позволяющие добиваться успехов в творчестве, искусстве. Уверена, что на пензенском опыте будут учиться. Сегодня по всей стране, в каждом регионе, вместе с минтруда разрабатывают дорожные карты комплексной реабилитации. А сопровождаемое проживание - это часть комплексных программ. Чем больше станет таких ярких, лидерских проектов на карте нашей страны, тем успешнее мы шаг за шагом будем в этом направлении двигаться.