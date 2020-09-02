Экспорт товаров из Удмуртии в Беларусь составил 40 млн долларов

Экспорт товаров из Удмуртии в Беларусь по итогам первого полугодия составил 40 миллионов долларов США. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Александр Свинин.

- За шесть месяцев мы на 10 миллионов рублей даже подросли. Ненамного, но это рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, - уточнил Свинин.

Он также добавил, что Беларусь во внешнеторговом обороте с Удмуртией занимает шестое место и остается для региона сильным и важным партнером.

- Мы еще в прошлом году утвердили для себя экспортную стратегию Удмуртской Республики, определили 10 наиболее перспективных стран, куда наши предприятия могли бы в первую очередь выходить и находить для себя партнеров. Белоруссия одна из них. В феврале мы провели достаточно успешную бизнес-миссию, подписали ряд соглашений, все они выполняются. Буквально на днях у нас закрылся очередной экспортный акселератор и предприятия, которые в нем участвовали, нашли себе партнеров в Белоруссии и Казахстане, - подытожил Александр Свинин.