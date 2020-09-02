Игорь Комаров отметил реализацию нацпроектов в Пензенской области

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выслушал доклад главы региона Ивана Белозерцева о реализации национальных проектов в Пензенской области и посетил некоторые объекты.

Как отметил полпред, у Пензенской области один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе по нормативному состоянию дорог. На сегодня оно составлет около 65 процентов. Объем дорожного фонда достиг семи миллиардов рублей.

- Планы дорожных работ на следующий год формируются с учетом мнения жителей региона. На сельских территориях остается немало проблем, с которыми ко мне обращаются люди. Мы планируем вплотную заняться ремонтом межпоселенческих дорог, начиная со следующего года, - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На сегодняшний день выполнено 75 процентов работ по благоустройству городских и сельских территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". К оценке качества выполненных работ привлекаются общественные организации.

Обсуждая развитие сельского хозяйства, полперд президента в ПФО отметил успехи региона в повышении урожайности зерновых культур. На сегодняшний день убрано 83 процента посевных площадей. Урожайность держится на уровне 40 центнеров с гектара, это исторический рекорд. В ряде хозяйств урожайность составила от до 80 центнеров с гектара.

Игорь Комаров открыл новую школу на улице Глазунова в Пензе. Учебное заведение построено по национальному проекту "Жилье и городская среда", оно рассчитано на 800 мест. Общая стоимость объекта - свыше 484 миллионов рублей.

В школе будут работать шесть компьютерных классов, актовый зал, обрадованный экраном, проектором и акустикой. Здесь также разместились библиотека, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, столовая на 400 посадочных мест с пищеблоком полного цикла, зал хореографии, спортивный зал со спортивным оборудованием и тренажерами, кабинет психолога, а также медицинский блок с кабинетом стоматолога. На прилегающей территории находятся футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разных возрастов, здесь же установлены малые архитектурные формы и беседки.

Построенной школе официально присвоили имя Василия Глазунова, генерал-лейтенанта, первого командующего Воздушно-десантными войсками, дважды Героя Советского Союза.

Образовательный процесс в новой школе будет осуществляться по информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому направлениям. Кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекторами, рабочее место учителя оснащено компьютерной техникой. Приобретено и дополнительно закупается современное оборудование: цифровые лаборатории по предметам, мобильные компьютерные классы, интерактивные учебно-наглядные пособия, муляжи, модели, микроскопы для кабинетов биологии, географии химии, ОБЖ, робототехнические наборы.

На базе школы будут работать кружки дополнительного образования по спортивному, информационно-техническому и художественно-эстетическому направлениям. Планируется использование площадок школы для семейных мероприятий, спортивных занятий и игр, курсов повышения компьютерной грамотности населения. Школа должна стать не только образовательным, но социокультурным центром микрорайона.

- Я обращался в адрес президента России с письмом поддержать Пензенскую область, обращался за поддержкой в полпредство. Эта поддержка была оказана. Что касается продолжения строительства новых школ - мы участвуем в национальном проекте. Школы будут строиться в областном центре, в селе Чемодановка Бессоновского района, Пензенском районе и в других муниципалитетах, где это необходимо, - пояснил Иван Белозерцев. - Будут строиться и дошкольные учреждения. В этом году будем сдавать в эксплуатацию детские сады в городе Спутнике.

За последние пять лет в Пензенской области построены семь учреждений общего среднего образования.

Компетентно

Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе:

- Сегодня был насыщенный и интересный день, он начался с торжественной линейки в новой школе, в которую пошли дети одного из растущих, строящихся микрорайонов Пензы. Это очень приятное событие. Мы с губернатором открыли одну из двух школ, которые были введены в эксплуатацию в регионе первого сентября. В Пензенской области организации процесса образования уделяется большое внимание, инвестируются серьезные средства, выполняются поручения Президента, реализуются федеральные и региональные программы.