Игорь Комаров высоко оценил работу пензенских предприятий

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров посетил в Пензе бумажную фабрику "Маяк" и предприятие "Моторные технологии", которое переквалифицировалось на выпуск дезинфекционного оборудования - туннелей, диспенсеров и рамок.

В этом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции пензенское предприятие освоило новую линейку продукции. В результате она оказалась очень востребованной. Дезинфицирующие тоннели пензенского производства установили в администрациях президента России и Казахстана, а также в государственной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. В Пензе такие же туннели работают в Областном онкологическом диспансере и Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко.

Предприятие "Моторные технологии" является крупнейшим производителем оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ. В 2019 году оно стало финалистом национальной премии "Немалый бизнес" в номинации "Реальный продукт" и победителем федерального этапа конкурса "Бизнес Успех" в номинации "Лучший производственный проект".

Как отметил Игорь Комаров, такие активно развивающиеся малые предприятия достойны всесторонней поддержки со стороны исполнительной власти.

- Мы очень внимательно относимся к нашим компаниям. "Моторные технологии" мгновенно ориентируется в ситуации, выпускает востребованную продукцию. В ситуации с распространением коронавирусной инфекции предприятие оперативно наладило выпуск дезинфицирующих туннелей, стало одним из самых первых в России по производству подобного оборудования, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

В тот же день состоялось посещение производственных площадок фабрики "Маяк". Завод основан в 1850 году и является одним из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. Это единственный производителя бумаги-основы для производства бумажно-слоистых пластиков в нашей стране. Также предприятие входит в число двадцати крупнейших компаний страны, производящих тарную и писчепечатную бумагу и картон. Каждый десятый ученик в России пишет в тетрадях пензенского производства. Полпред осмотрел промышленные цеха, центры управления производством и лабораторию контроля качества продукции. Практически весь процесс на фабрике автоматизирован.

Пензенская промышленность показала рост по итогам полугодия.

- Несмотря на сложности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Пензенская область продолжает развиваться, идти вперед. Хочу поблагодарить руководителей предприятий за то, что они обеспечили соблюдение санитарных норм, организовали безопасные условия труда, - отметил Иван Белозерцев.

В этом году пензенская промышленность реализуется 23 инвестиционных проекта на сумму около пяти миллиардов рублей, планируется создать порядка 600 рабочих мест.

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов, которые планируется завершить в этом году, - ввод в эксплуатацию очередной очереди завода по производству матрасов в Кузнецке, цеха по производству обрабатывающих станков предприятия "Станкомашстрой", модернизация мебельного производства компании "Лером" и запуск производства индустриального домостроения компании "Жилстрой".

Глава региона призвал промышленников повышать зарплату специалистами. По итогам первых шести месяцев этого года в регионе зафиксирован рост заработной платы в промышленности на семь процентов.

Справка "РГ"

По итогам работы промышленных предприятий за январь-июль этого года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 105,6 процента. Несмотря на период действия режима повышенной готовности, промышленные предприятия Пензенской области сработали с плюсом, обеспечив второе место среди регионов ПФО по этому показателю. Индекс промышленного производства является одним из макроэкономических индикаторов развития производящего сектора экономики и считается основным при предоставлении информации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.