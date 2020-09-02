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01.09.2020 22:52
Рубрика: Власть

На кашу с добавкой

Увеличится субсидия на детские пособия
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Правительство на 1,73 млрд увеличит объем субсидии на выплату пособий на третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Минтруд подготовил проект распоряжения кабмина об этом, рассказали "Российской газете" в ведомстве. Выплаты на детей производятся в рамках нацпроекта "Демография".

Дополнительное финансирование поступит в Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртию, Чувашию, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ. А общий объем выделенных на эти цели федеральных средств составит 47,6 млрд рублей.

Фото: iStock
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В ведомстве также рассказали, что сегодня пособие на ребенка до трех лет получают 517 тысяч многодетных семей. Период выплаты увеличен с начала этого года, раньше она назначалась на детей до полутора лет. Изменился также критерий нуждаемости. Прежде средства начислялись семьям, среднедушевой доход которых составлял полтора прожиточных минимума, установленных в регионе. Сейчас пособие полагается всем семьям, где на одного человека приходится менее двух региональных прожиточных минимумов. В связи с этим количество семей, получающих выплату, в этом году существенно увеличилось, подчеркнули в минтруде.

С этого года ежемесячные выплаты начисляются также на первого ребенка в возрасте до 3 лет (их получают почти 900 тысяч семей из средств федерального бюджета) и на второго ребенка в возрасте до трех лет (за ними в этом году обратились 113 тысяч семей, деньги выделяются из средств материнского капитала).

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