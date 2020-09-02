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02.09.2020 08:58
Рубрика: Власть

Новые питерские трамваи "Львенок" въехали в Ульяновск через водяную арку

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
В Ульяновск прибыла первая партия трамваев модели 71-911 ЕМ "Львенок" из Санкт-Петербурга. Три односекционных состава разгрузили на территории Засвияжского депо областного центра 1 сентября.
Фото: ulmeria.ru Фото: ulmeria.ru
Фото: ulmeria.ru

Как рассказал директор МУП "Ульяновскэлектротранс" Александр Мясников, до конца сентября в город должна прибыть вторая партия из 10 вагонов. В ноябре ожидается еще 10 единиц, а последние девять "львят" поступят в декабре.

Первые трамваи направят на маршрут № 22, так как он один из самых востребованных в городе. Вторую партию пустят по маршрутам № 4 и № 6.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновск привезут 29 новых трамвайных вагонов "Львенок"

- Сейчас на балансе МУП "Ульяновскэлектротранс" числятся 190 вагонов. 22 августа предприятие подписало контракт на поставку трамваев с Государственной транспортной лизинговой компанией. В ближайшие два-три года трамвайный парк Ульяновска планируется полностью обновить, - рассказал Мясников.

В городе была организована торжественная встреча прибывших вагонов. Пожарные машины, стоявшие по обеим сторонам дороги, образовали напором воды арку, через которую и въехали новые "Львята".

- Для города сегодня исторический момент. Последний раз мы получали новые трамваи в 2012 году. Сегодня мы принимаем первую партию из трех вагонов модели 71-911 ЕМ "Львенок". В сентябре будет поставлено 10 трамваев. Всего до конца года мы должны получить все 29 трамваев. Следующая партия должна быть в ноябре в количестве 10 штук и в декабре - 9 штук. В течение двух дней специальная бригада монтажников будет монтировать вагоны и ставить на рельсы. После этого они поедут в город, - рассказал директор МУП "Ульяновскэлектротранс" Александр Мясников.

Напомним, "РГ" сообщала о визите ульяновского губернатора Сергея Морозова на Невский завод электрического транспорта в Санкт-Петербурге 22 августа, где в то время производилась сборка трамваев для Ульяновска. Всего для Ульяновска будет приобретено в лизинг 29 вагонов "Львёнок".

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