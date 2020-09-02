Новый завод по производству дверей заработает в Тольятти уже в 2021 году

В начале следующего года в Тольятти заработает крупнейший в России завод по производству дверей.

Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития одобрила заявку по расширению инвестиционного проекта по производству входных металлических дверей на территории моногорода.

Суммарные инвестиции в проект составят более 4,4 миллиарда рублей, на заводе будет работать более 1900 человек со средней зарплатой порядка 50 тысяч рублей. Предприятие будет располагаться в бывшем здании завода "Автовазагрегат", уже многое сделано по модернизации помещения.

Этот проект ранее был одобрен губернатором Дмитрием Азаровым на Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Глава региона напомнил, что непростые экономические условия не отменяют задач, поставленных президентом, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, правительство региона приложило максимум усилий для того, чтобы инвесторы выбрали именно Самарскую область для реализации этого проекта.

- Почти две тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест несомненно минимизируют сложности на рынке труда, вызванные непростой экономической ситуацией. Со стороны правительства мы готовы и дальше, если потребуется, "в ручном режиме" сопровождать данный инвестпроект, - отметил Дмитрий Богданов.

Напомним, в ТОСЭР "Тольятти" инвестор должен вложить в проект не менее 20 миллионов рублей, из них минимум пять миллионов - в первый год работы. Новая компания должна создать не менее 20 рабочих мест в первый год работы, а действующее предприятие - не менее среднесписочной численности работников за последние три года. Кроме того, компания, должна быть зарегистрирована в Тольятти и не иметь филиалов за пределами города. Процедура получения статуса резидента ТОСЭР занимает месяц.

В свою очередь, резиденту ТОСЭР "Тольятти" предоставляется нулевая ставка по налогам на имущество и на землю, также в первые пять лет работы компания платит два процента налога на прибыль, а с шестого по десятый годы - 12 процентов при стандартной ставке 20 процентов. Помимо этого, статус моногорода Тольятти дает возможность резидентам ТОСЭР привлекать средства поддержки от Фонда развития моногородов. Всю информацию о мерах поддержки и инвестплощадках Самарской области можно получить в Агентстве по привлечению инвестиций, которое сотрудничает с бизнесом в режиме "одного окна".