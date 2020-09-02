По нацпроекту БКД отремонтировано еще 5,5 километра Восточного обхода

Всего в этом году было приведено в порядок 11,2 километра важной обходной магистрали краевой столицы.

Состоялась приемка еще одного участка Восточного обхода: от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы. Его отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного федеральными властями. Протяженность участка, где был уложен новый асфальт, составила 5,5 километра.

Ремонт здесь проводили по двум полосам, по двум другим работы были выполнены еще в прошлом году. Подрядчиком на объекте выступило ООО "СК Магистраль". Стоимость контракта составила 38 миллионов рублей. Работы завершились раньше срока на месяц.

По данным краевого минтранса, асфальт на этом участке был изношенным, колея местами составляла три сантиметра и глубже. Важной задачей для подрядчика было ликвидировать колейность, поэтому сначала асфальт на данном участке Восточного обхода сфрезеровали, затем уложили выравнивающий слой и только потом основной. Асфальтобетон​ применялся по новому ГОСТу - ЩМА-16. Эта смесь устойчива к образованию колеи и продлевает срок службы дорожного полотна.

Также на участке обустроили съезды с твердым покрытием, установили отсутствующие дорожные знаки, ликвидировали ямы, нанесли дорожную разметку. ​

Приемка прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор "Прикамье", ГИБДД, а также краевой Общественной палаты. Замечание у проверяющих было лишь одно - заделать места выборки проб. Этот недочет подрядчик устранит в ближайшее время.

Стоит отметить, что недавно именно Восточный обход стал ключевой точкой рабочей поездки полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и главы Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее здесь прошла приемка реконструированного участка 5,7 километра от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ.

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность на самой длинной улице страны. Протяженность Восточного обхода - 30 километров. Всего в этом году было отремонтировано 11,2 километров трассы.

Напомним, в этом году по нацпроекту БКАД будет отремонтировано, построено и реконструировано 55 дорожных объектов. 20 из них приведут в порядок за счет экономии средств с проведения конкурсных процедур. Дороги обновят в четырех муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию 16 объектов. Работы на оставшихся завершены на 80 процентов. Все мероприятия по нацпроекту находятся на личном контроле исполняющего обязанности Пермского края Дмитрия Махонина.