Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек

В райцентре Ульяновской области - рабочем поселке Карсун - под колеса автомобиля попали три девочки. Все пострадавшие госпитализированы.

Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, авария произошла в среду около 13.20 по московскому времени на улице Максима Горького. В это время три 13-летних девочки шли по обочине проезжей части навстречу движению автотранспорта. 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и совершил наезд на детей.

Детали уточняются.