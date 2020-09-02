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02.09.2020 18:07
Рубрика: Происшествия

Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

В райцентре Ульяновской области - рабочем поселке Карсун - под колеса автомобиля попали три девочки. Все пострадавшие госпитализированы.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
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Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, авария произошла в среду около 13.20 по московскому времени на улице Максима Горького. В это время три 13-летних девочки шли по обочине проезжей части навстречу движению автотранспорта. 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и совершил наезд на детей.

Детали уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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