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Текст:   Марина Трубилина 
14:30 02.09.2020

Подведены итоги конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений

Итоги четвертого всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подвела федеральная комиссия. Победившие проекты будут реализованы в 2021 году.
Менделлевск. Фото: wikipedia.org Менделлевск. Фото: wikipedia.org
Менделлевск. Фото: wikipedia.org

"Больше всего проектов-победителей в Башкортостане и Татарстане, в каждом субъекте будут реализованы восемь проектов, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Далее идут Московская и Нижегородская области, в которых мы выделим финансирование семи и шести победителям соответственно".

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В числе лидеров также Иркутская, Ленинградская, Мурманская, Саратовская, Свердловская и Тверская области.

На участие в конкурсе было подано более 300 заявок. "По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: "исторические поселения" и "малые города с численностью населения до 20 тыс. человек". В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления", - сказал Хуснуллин.

В перечне финалистов - 160 проектов. Ранее в рамках конкурса отбирали по 80 лучших заявок. Но сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы увеличивается вдвое - с 5 до 10 млрд рублей. Соответственно, средства на реализацию проектов сможет получить вдвое большее число участников.

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