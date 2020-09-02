Подведены итоги конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений

Итоги четвертого всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подвела федеральная комиссия. Победившие проекты будут реализованы в 2021 году.

"Больше всего проектов-победителей в Башкортостане и Татарстане, в каждом субъекте будут реализованы восемь проектов, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Далее идут Московская и Нижегородская области, в которых мы выделим финансирование семи и шести победителям соответственно".

В числе лидеров также Иркутская, Ленинградская, Мурманская, Саратовская, Свердловская и Тверская области.

На участие в конкурсе было подано более 300 заявок. "По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: "исторические поселения" и "малые города с численностью населения до 20 тыс. человек". В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления", - сказал Хуснуллин.

В перечне финалистов - 160 проектов. Ранее в рамках конкурса отбирали по 80 лучших заявок. Но сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы увеличивается вдвое - с 5 до 10 млрд рублей. Соответственно, средства на реализацию проектов сможет получить вдвое большее число участников.