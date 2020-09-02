Полиция ищет новые способы борьбы с дистанционным мошенничеством

Министерство внутренних дел по Башкирии ищет неравнодушных сотрудников IT-компаний и компьютерных гениев, которые готовы помогать полиции в выявлении киберпреступников. Сейчас ведомство ведет переговоры с волонтерскими центрами и учебными заведениями, где готовят программистов.

- К сожалению, пока в обществе нет сплоченности в борьбе с кибермошенниками. Нам нужны волонтеры, готовые помочь при первой необходимости, - отметил на встрече с журналистами заместитель министра - начальник главного следственного управления МВД по РБ Олег Олейник.

Привлечь общественников решили из-за того, что в регионе резко выросло количество киберпреступлений. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, за семь месяцев 2020 года в республике зарегистрировано более 4,3 тысячи мошенничеств - на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них 3,5 тысячи совершены дистанционно - с помощью телефона или интернета. Общая сумма ущерба по таким преступлениям составляет десятки миллионов рублей, из которых потерпевшим возвращено 6,5 миллиона.

Аферисты часто действуют через сайты бесплатных объявлений: под видом покупателей выведывают данные банковских карт жертвы и снимают деньги, продают несуществующий товар. Также мошенники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками банков, и, сообщив о несанкционированном списании средств с карты или оформлении кредитов, предлагают перевести средства на "безопасный" счет.

- Суммы ущерба в каждом случае варьируются от пяти тысяч рублей до 100 тысяч. Однако, к примеру, для пожилых людей любая финансовая потеря - это трагедия, - считает Олег Олейник.

По его словам мошенники постоянно придумывают новые схемы. Часто используют специальные компьютерные программы по преобразованию голоса и номеров телефонов. Недавно преступники изобрели еще один способ: они звонят жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и подтверждают законность предлагаемых услуг лжебанками.

- Многие потерпевшие знали либо ранее слышали о различных схемах мошенничеств, но все же стали их жертвами. Поэтому мы считаем: к решению проблемы нужно подключать и общественность, и банковское сообщество, - подчеркнул замминистра Олег Олейник.

Руководство МВД Башкирии уже обратилось к кредитным организациям с предложением модернизировать компьютерные программы банкоматов, чтобы при съеме или переводе средств на экране высвечивалось памятка-предупреждение о том, как обычно действуют мошенники. Также правоохранители считают, что остановить человека, который собрался сообщить секретный код своей карты аферистам, может ярко-красная надпись "СТОП" на кредитке.

Кстати

За семь месяцев 2020 года в Башкирии зафиксировано 2,7 тысячи краж денежных средств со счетов банковских карт. За это преступление аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

На волонтеров правоохранительные органы возлагают особые надежды.