Уфимцы обеспокоены будущим памятников архитектуры, истории и культуры

Уфу постоянно сравнивают с городами примерной "весовой категории". Увы, практически всегда она проигрывает. То транспортное обслуживание хуже, то общепит не тот. Но самое главное - говорят, что у Уфы нет своего "лица", значит, и конкурентных преимуществ, пресловутой изюминки. Для того чтобы она появилась, специалисты советуют популяризировать истории, способные стать "магнитами" для туристов.

Реликвии - рядом

На самом деле изобретать ничего не надо, достаточно сохранить и продвигать то, что есть.

Уфа - центр мусульман России с XVIII века. С недавних пор стали востребованы экскурсии по знаковым для правоверных местам. Правда, пока их трудно назвать достопримечательностями как таковыми. Многим зданиям не присвоен статус "памятник истории и культуры". Соответственно, они не включены в госреестр и не подлежат государственной охране. Это не только отдельные здания на центральных улицах, но и целый квартал рядом с Первой соборной мечетью, построенной ровно 190 лет назад.

- Позади мечети на улице Салавата сохранился дом выдающегося религиозного философа, муфтия Ризаитдина Фахретдина, - рассказала и.о. председателя башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), член совета при главе РБ по правам человека, активистка общественного движения "Архзащита" Эльза Маулимшина. - Здание официально не выявлено как объект культурного наследия, но я начала собирать о нем сведения. В этом же доме жил другой муфтий - Габдрахман Расулев, сын ишана Зайнуллы Расулева, которого считают духовным отцом башкирского народа. По всей России в домах, где муфтий Ризаитдин Фахретдин жил непродолжительное время, открывают музеи. А в Уфе он не только жил и проповедовал, но и похоронен.

В этом же квартале я нашла каменный дом еще одного муфтия России - Габдельсаляма Габдрахимова, который в 1830 году построил Первую соборную мечеть. В этом доме жил муфтий Тевкелев, после смерти которого вдова подарила усадьбу Первой соборной мечети.

Имеет смысл восстанавливать не отдельные дома, а весь квартал, чтобы воссоздать историческую среду. Понятно, что не в каждом доме надо организовывать музеи, можно также открывать магазины, кафе. И квартал станет исторической достопримечательностью.

Кстати, семья Эльзы Маулимшиной живет в доме, который также представляет интерес с точки зрения истории. Это родовое гнездо прадеда ее мужа, настоятеля Третьей соборной мечети имама Сатаева. Деревянное строение хотели снести, так как оно "мешало" застройщику, однако его удалось отстоять благодаря общественности и личному вмешательству главы РБ Радия Хабирова.

Имеет смысл восстанавливать не отдельные дома, а весь квартал, чтобы воссоздать историческую среду

Теперь владельцы хотят придать зданию статус объекта исторического наследия и открыть там интерактивный музей. Здесь сохранился дух старого времени: мебель, предметы быта, старинная утварь. В подвале обнаружились древние книги, учебники, написанные на "иске имля" - татарском алфавите на основе арабской графики. Среди них - учебник русского языка для мусульман, составленный Галимжаном Ибрагимовым на основе произведений Мажита Гафури, Габдуллы Тукая.

Дом имама Сатаева ценен как часть комплекса Третьей соборной мечети.

- Мечеть сохранилась, сейчас она находится в пристрое школы высшего спортивного мастерства. На протяжении двух лет мы готовили документы, чтобы начать процедуру по возвращению ее из собственности республики Центральному духовному управлению мусульман России, - рассказала Эльза Маулимшина. - По документам видно, что мечеть теплым переходом соединялась с двухэтажным медресе "Хасания", которое с 2014 года возвращено в собственность ЦДУМ, но пока остается в законсервированном состоянии. Инвесторы для открытия там центра мусульманской культуры имеются.

Меценаты ждут сигнала

Словом, памятников архитектуры, истории и культуры в Уфе немало. В перечне, опубликованном на официальном сайте города, их почти 700, а сколько еще не выявленных? Но большинство находится в удручающем состоянии. При этом практически на каждый объект есть инвестор, на некоторые - не один, а несколько. Например, на усадьбу Виденеева - дом-призрак на улице Карла Маркса, претендуют пять человек, готовых вернуть ему первоначальный облик.

Но у них связаны руки, так как получить в аренду объект культурного наследия можно только на торгах, а собственник, то есть администрация Уфы, их не объявляет. Если торги и проводят, то их результаты часто отменяют, так как порой в них участвуют недобросовестные инвесторы.

По словам зампредседателя башкирского отделения ВООПиК Ивана Ромашова, к примеру, усадьба Степановых-Зориных на улице Чернышевского несколько раз выставлялась на аукцион. Конкурс каждый раз выигрывало лицо, которое потом подавало иск в суд. Мол, с ним не согласовали существенные условия, ввели в заблуждение, состояние объекта хуже, чем он думал. Время идет, и совсем не в пользу объекта - он приходит в негодность. А потом можно сформировать отчет об аварийности здания, на основании чего памятник исключается из реестра. Так случилось с домом Тихониных на Коммунистической, 13.

- По каждому объекту находятся какие-то причины, в основном правового характера, - говорит Эльза Маулимшина. - Вот у доходного дома Виденеева несколько собственников, в том числе физическое лицо. Но они не предпринимали никаких мер по восстановлению прежнего облика здания. Башкультнаследие подало иск и выиграло процесс. Ленинский районный суд обязал собственников подготовить проекты реставрации здания. Однако во время судебного заседания выяснилось, что физлицо представило судебное решение, согласно которому несколько лет назад администрация Уфы изъяла у него площади. На этом основании решение Ленинского суда может быть отменено.

Правовые проволочки, нестыковки будут всегда. И если ситуацию не возьмет на контроль республиканская власть, ничего не изменится, считают активисты.

На первом заседании Совета по правам человека при главе РБ Эльза Маулимшина рассказала об этом Радию Хабирову. Глава региона рекомендовал городским властям включить членов СПЧ в рабочую группу по объектам культурного наследия, которую возглавляет мэр Уфы Ульфат Мустафин. Но рекомендации городские чиновники во внимание не приняли, сообщила Эльза Маулимшина.

Иван Ромашов надеется, что отношения общественников с муниципальными властями все же наладятся. Тем более что ячейка ВООПиК - не клуб по интересам, а структура, являющаяся своего рода "переходным мостиком" между инвесторами и исполнительной властью в городе.

- У нас есть юридические полномочия, эксперты мирового уровня, которые могут приложить свои знания и опыт, чтобы совместить интересы и застройщика, и исполнительной власти, есть соглашение с научно-исследовательским проектным институтом "Спецреставрация" (Санкт-Петербург), - говорит Иван Ромашов.

По его словам, инвесторов интересуют большие площади и даже кварталы целиком. Например, если восстановить прежний вид усадьбы Ахтямовых на улице Чернышевского, рядом с которым уже есть два отлично отреставрированных дома, город получит великолепную прогулочную зону, включая Арт-квадрат, расположенный через дорогу и уже ставший местом притяжении уфимцев и их гостей.

Хотя бы так

Учитывается ли в проекте генерального плана развития Уфы до 2040 года историческое наследие?

Руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий Института Генплана Москвы Дмитрий Верховский подтвердил, что в документе учтены сведения об утвержденных границах зон охраны, действующих защитных зон.

- Мы отразили предоставленные нам сведения на единой картографической основе в электронном виде, - уточнил он. - Предложения по охране объектов культурного наследия разделены на два больших блока.

Сначала, по его мнению, следует установить исторические зоны, затем провести историко-культурную экспертизу, а потом уже - разработать концепцию развития исторических территорий города.

- Необходимо сохранить три доминанты, - считает Эльза Маулимшина. - Первая - Черниковка, образец сталинского классицизма. Там единый архитектурный ансамбль, в который входит около ста зданий. Но если на каждое делать историко-культурную экспертизу, включать в реестр, это выльется в огромную сумму. Поэтому мы предложили придать Черниковке статус исторически ценной территории. Это означает, что на весь микрорайон будет разработана единая концепция сохранения исторической среды. Вторая доминанта - старый центр Уфы, от Октябрьской революции и ниже. Третья - улицы Ленина, Карла Маркса и выше.

Инвесторов интересуют большие площади и даже кварталы целиком

Уфимская старина - это в основном обветшавшие расселенные дома. Когда в них еще жили люди, они худо-бедно следили за состоянием своего жилья. Сейчас же пустующие здания постепенно разрушаются.

- Многие объекты находятся в аварийном состоянии, поэтому, пока не поздно, надо проводить фотофиксацию, обмеры, делать проект противоаварийных работ, как минимум консервировать. Иначе потом нечего будет воссоздавать, потому что в уфимских архивах проблематично найти чертежи, пространственные решения этих зданий, - считает Иван Ромашов.

К сожалению, многие проекты по сохранению и использованию в новом качестве некоторых известных объектов культурного наследия могут остаться лишь на бумаге. Взять, к примеру, усадьбу Бухартовских, где инвестор хотел открыть центр ремесел. Недавно у здания сгорела крыша, а это значит, что после дождей и снегопада его состояние только ухудшится. И он пополнит ряды таких же развалин, как усадьба Судаковых, Лопатиных на улице Аксакова, рядом со школой N91. В федеральный реестр они включены, но у них уже ни крыши, ни потолка нет, внутри - помойка. Хотя инвесторы имеются.

Другим - наука

Редким удачным примером того, как выигравший торги меценат выполнил взятые на себя обязательства, стало здание на улице Зенцова - бывшая образцовая хлебопекарня Николая Егоршина. Впрочем, удивляться нечему. Инвестор не аффилирован с крупным застройщиком, это потомственный уфимский архитектор, патриот и ценитель старины Павел Мазин. На муниципальных торгах в феврале 2019 года он был единственным участником и получил право аренды на 25 лет. По условиям договора, арендная плата после того, как объект будет восстановлен, составит один рубль за квадратный метр, но пока идет процесс реставрации приходится выкладывать круглую сумму за аренду муниципальной собственности.

На фотографиях, сделанных зимой прошлого года, видно, в каком удручающем состоянии находился объект. Крыша в дырах, окна заложены кирпичной кладкой, деревянные перекрытия сгнили, цокольная часть отсырела - под стеной были выгребные ямы уличных туалетов. Внутри - разруха и помойка.

Первым делом надо было внести объект в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Ведь статус выявленного памятника не гарантирует его охрану. Затем - разработать научно-проектную документацию по реставрации и получить разрешение на ведение работ по сохранению и восстановлению.

- Мы полностью убрали все, что было разрушено, укрепили фундамент, - рассказал Павел Мазин.

На второй этаж лестница шла снаружи, с торца. Ее вынесли в стеклянный блок, и это - единственный современный штрих, совершенно не мешающий воспринимать здание как старинное.

Специфика реставрации памятников культуры заключается в том, что делать это надо с использованием таких же материалов, из каких он построен. Кирпичи той эпохи покупали поштучно при разборе старых зданий. Реставраторы из Санкт-Петербурга восстановили надпись "Образцовая хлебопекарня Николая Даниловича Егоршина". Сложнее было с крышей - не каждая бригада возьмется за фальцевую кровлю, когда материал крепится загибанием краев и дает герметичное соединение металлических листов. Хорошо, что такие специалисты нашлись в Уфе. Их услуги обошлись в 1,2 миллиона рублей. А вообще реконструкция здания площадью 100 квадратных метров, благоустройство территории вплоть до улицы Красина - брусчатка, рулонные газоны, деревья-крупномеры - уже потребовало вложений более восьми миллионов рублей. Вряд ли они скоро вернутся, если вернутся вообще. Аренда - не собственность. Казалось бы, зачем вкладывать?

- Это больше для души, - объясняет Павел Мазин. - Чтобы не просто говорить про спасение старины, а что-то сделать и показать, как это может быть.

Он хочет продолжать эту деятельность, но пока не может. Во-первых, в нынешнем году торги по передаче в аренду объектов культурного наследия еще не проводились. Во-вторых, даже с любовью восстановленной образцовой пекарне, в которую по окончании работ готов въехать арендатор, грозит опасность. Дело в том, что 26 августа городской совет вынес решение об общественных слушаниях по проекту планировки и межевания территории квартала, в котором и находится это здание. Слушания проводятся с 28 августа до 2 октября. Застройщик собирается построить здесь большой жилой массив с высотными домами. Если этим планам суждено сбыться, образцовая хлебопекарня Николая Егоршина окажется зажатой в углу между двумя 25-этажками, а исторический облик квартала просто растает, как дым.

Если общественность проявит равнодушие, так и произойдет. Как происходит в других частях Уфы. Может быть, пора уже встать на защиту старины, чтобы оставить потомкам хоть кусочек старой Уфы?

Диалог с городскими властями у общественников не складывается. Весной из-за пандемии в горадминистрации отменили круглый стол о судьбе исторических построек. Анонсированный на 27 августа круглый стол "Идентичность города, архитектурное и культурное наследие, перспективы развития Уфы" по воле главного архитектора города Олега Байдина провели совсем на другую тему - "Образ победы. Образ будущего. Уфа - столица Урала".

Кстати

Городские власти разработали новый порядок продажи объектов культурного наследия с торгов. Памятник истории и культуры передается в собственность с графиком выполнения работ. Собственник обязан отчитываться ежеквартально до окончания реставрации. В состав конкурсной документации включается эскизный проект реставрации, которую заказывает муниципалитет тому, кто выиграет соответствующий конкурс.

- Подобные проекты выполняются формально, они не проработаны, но у собственника возникает юридическая обязанность следовать им. Это может стать очередным камнем преткновения, - выражает мнение профессионального сообщества архитектор Павел Мазин. - Понятно, что таким образом власти хотят защитить объект. Бывали случаи, когда недобросовестные арендаторы уничтожали или приводили в негодность памятники истории и культуры. Но есть другие механизмы защиты, и их надо правильно использовать.