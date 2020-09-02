В Башкирии лжебанкиры выманили у женщины более миллиона рублей

Жительница Салавата стала жертвой лжебанкиров и перечислила мошенникам более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщина обратилась с заявлением по факту мошенничества в полицию вечером 1 сентября. По словам 36-летней заявительницы, накануне ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что банк зафиксировал и пресек попытку "несанкционированного списания денежных средств" с ее счета. Звонившая посоветовала пострадавшей тут же снять все деньги и действовать по инструкции.

После этого последней поступило еще несколько звонков с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, предлагали свои алгоритмы действия. Все убеждали женщину: верить местным отделениям банков нельзя, так как там якобы работают мошенники. Пострадавшей не дали времени понять, что происходит, она следовала инструкциям аферистов. Сначала перевела на различные телефонные номера все имеющиеся у нее сбережения в сумме 490 тысяч рублей, а затем и оформленные в кредит в трех разных банках 525 тысяч рублей.

- Общий ущерб, нанесенный действиями мошенников жительнице Салавата, составляет более миллиона рублей. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, ведется расследование, - уточнила сотрудник отдела МВД России по городу Ильмира Хайбуллина.