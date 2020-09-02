В Чувашии рассказали о капремонте социальных объектов

В Чувашии в этом году провести капитальный ремонт должны в 550 объектах социальной сферы.

Ход работ по этому направлению обсудили на еженедельном совещании в республиканском правительстве, которое провел врио главы региона Олег Николаев.

На обновление школ, детских садов, поликлиник, больниц, сельских домов культуры, спортивных объектов и других социально-значимых учреждений только в бюджете Чувашии предусмотрено 3 миллиарда 260 миллионов рублей.

Так, по итогам года должно быть отремонтировано 150 образовательных заведения. На капремонт 31 школы, здания которых изношены более, чем на 50 процентов, направлено свыше 521 миллиона рублей. На сегодняшний день работы завершены в 24 школах.

Также в этом году впервые руководством республики принято решение капитально отремонтировать 43 детских сада. На это предусмотрено 36,3 миллиона рублей, на данный момент отремонтированы 23 детских сада.

Как сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев, ряд образовательных организаций смогли заключить контракты только в августе 2020, поэтому не успевают завершить капремонт к началу учебного года. Он объяснил это сложностями, возникшими в результате эпидемии коронавирусной инфекции, из-за чего финансирование строительства шло в зависимости от поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Кроме образовательных организаций в этом году обновят 268 учреждений культуры, в том числе в сельской местности, 105 объектов здравоохранения и объекты физкультуры и спорта в 23 муниципалитетах.

- В 10 районах - Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ядринском и Яльчикском - финансирование не начато. Это связано с длительностью оформления муниципалитетами документов, - пояснил министр физической культуры и спорта региона Василий Петров.

Врио главы Чувашии поручил активизировать работы по проблемным объектам и призвал глав администраций районов и городов в ежедневном режиме контролировать ситуацию.

- Если будет смещение по срокам ввода в эксплуатацию, немедленно нужно докладывать и обозначать причины. Необходимо мониторить каждый объект и давать нам сигналы, - сказал Николаев.