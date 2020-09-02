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02.09.2020 12:57

В Чувашии рассказали о капремонте социальных объектов

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии в этом году провести капитальный ремонт должны в 550 объектах социальной сферы.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Ход работ по этому направлению обсудили на еженедельном совещании в республиканском правительстве, которое провел врио главы региона Олег Николаев.

На обновление школ, детских садов, поликлиник, больниц, сельских домов культуры, спортивных объектов и других социально-значимых учреждений только в бюджете Чувашии предусмотрено 3 миллиарда 260 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Так, по итогам года должно быть отремонтировано 150 образовательных заведения. На капремонт 31 школы, здания которых изношены более, чем на 50 процентов, направлено свыше 521 миллиона рублей. На сегодняшний день работы завершены в 24 школах.

Также в этом году впервые руководством республики принято решение капитально отремонтировать 43 детских сада. На это предусмотрено 36,3 миллиона рублей, на данный момент отремонтированы 23 детских сада.

Как сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев, ряд образовательных организаций смогли заключить контракты только в августе 2020, поэтому не успевают завершить капремонт к началу учебного года. Он объяснил это сложностями, возникшими в результате эпидемии коронавирусной инфекции, из-за чего финансирование строительства шло в зависимости от поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Кроме образовательных организаций в этом году обновят 268 учреждений культуры, в том числе в сельской местности, 105 объектов здравоохранения и объекты физкультуры и спорта в 23 муниципалитетах.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- В 10 районах - Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ядринском и Яльчикском - финансирование не начато. Это связано с длительностью оформления муниципалитетами документов, - пояснил министр физической культуры и спорта региона Василий Петров.

Врио главы Чувашии поручил активизировать работы по проблемным объектам и призвал глав администраций районов и городов в ежедневном режиме контролировать ситуацию.

- Если будет смещение по срокам ввода в эксплуатацию, немедленно нужно докладывать и обозначать причины. Необходимо мониторить каждый объект и давать нам сигналы, - сказал Николаев.

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