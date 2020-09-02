В Казани возбудили дело после стрельбы полицейского по подчиненным

В столице Татарстана следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который, по предварительным данным, стрелял в своих подчиненных. Об этом "РГ" сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Министр внутренних дел по республике Артем Хохорин поручил провести служебную проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором якобы начальник отдела полиции № 3 "Зареченский" УМВД России по Казани применил пневматическое оружие в помещении. На кадрах видно, как мужчина в полицейской форме заряжает оружие и стреляет по людям в другом конце коридора. Женский голос за кадром произносит: "Не стреляй".

Как отметил Руслан Галиев, уголовное дело возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий".

Сам инцидент, по всей видимости, произошел не сегодня. Пострадавших в результате стрельбы нет, никаких заявлений по данному факту в полицию не поступало. Известно, что стрелявший работал в полиции с 2001 года. Что послужило причиной подобного поведения правоохранителя, сейчас устанавливается.