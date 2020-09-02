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02.09.2020 08:47

Сборы на Бору

В Нижегородской области спасатели всей страны отработали нештатные ситуации
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 196(8250)
Вызволить человека из-под обломков рухнувшего здания, эвакуировать пассажиров из кабинок вставшей канатной дороги и многие другие задачи, возникающие в нештатных ситуациях, решали спасатели всей страны на сборах в Нижегородской области.
Спасатели по тросу добирались до кабинок и эвакуировали пассажиров канатной дороги на землю и на лодку. Фото: МЧС по Нижегородской области Спасатели по тросу добирались до кабинок и эвакуировали пассажиров канатной дороги на землю и на лодку. Фото: МЧС по Нижегородской области
Спасатели по тросу добирались до кабинок и эвакуировали пассажиров канатной дороги на землю и на лодку. Фото: МЧС по Нижегородской области

Всероссийские сборы спасательных формирований МЧС РФ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера прошли в Борском городском округе с 25 по 28 августа. Сотни лучших сотрудников региональных подразделений МЧС РФ не только тренировались, но и делились опытом.

Аплодисменты коллег в первый же день сборов сорвала Екатерина Маклакова (Казанский поисково-спасательный отряд) со своей красавицей овчаркой Югой: собака безошибочно отыскала "потерпевшего" в специально устроенных завалах.

Фото: iStock
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- Такие сборы - отличная тренировка, - улыбается Екатерина. Она, кстати, лучший спасатель-кинолог МЧС России по итогам 2012 года. - Всегда есть чему поучиться у коллег, подсмотреть какие-то нюансы. И быть готовыми выехать на настоящее ЧС в любой момент. Чаще всего мы с Югой выезжаем на поиски людей в лесу (пик начнется осенью) и при обрушениях домов.

В первые два дня сборов отрабатывались разные способы спасения людей при обрушении зданий. По легенде, произошел взрыв бытового газового оборудования в жилом многоквартирном доме с последующим возгоранием. Специально для учений обрушили одно из зданий бывшей казармы. Пожарные быстро потушили огонь, квадрокоптер разведал местность, собака нашла "раненых", спасатели деблокировали "пострадавших" с помощью спецоборудования и эвакуировали. "Раненых", старательно изображавших истерику, коллеги встречали смехом и аплодисментами.

На одном из этапов спасатели работали в спецкостюмах и дыхательных аппаратах на сжатом воздухе, что невероятно трудно и некомфортно. Когда ребята после выполнения задания сняли всю экипировку, пот с них лил буквально ручьями.

Потом начался разбор завалов. Как оказалась, это целая наука - правильно поставить подпорки, организовать так называемую галерею. Дело непростое.

Спустя некоторое время участники сборов отработали эвакуацию "раненого" вертолетом - на высоте 20 метров от земли завис большой и шумный Ми-8, с него быстро спустился на тросе спасатель, закрепил "раненого" на карабине и тут же поднялся с ним на борт.

На третий день учений сотрудники МЧС спасали людей, застрявших по легенде в кабинках канатной дороги. Две вагонетки повисли над Волгой на высоте около 80 метров, а одна остановилась над деревьями. Приволжские спасатели показали мастер-класс: они по тросу добирались до кабинок и ловко эвакуировали людей по одному. Честно говоря, смотреть на висящих на смертельно опасной высоте людей было страшно. Но тем сильнее аплодировали спасателям на земле. Эвакуация пассажиров проходила и на землю, и на лодку.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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