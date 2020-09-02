В Прикамье из горящей школы эвакуировали 500 детей

Сегодня утром в региональное управление МЧС России поступило сообщение системы пожарного мониторинга о том, что в здании МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" в городе Верещагино Пермского края произошло возгорание.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на место пожара были направлены три единицы техники и 10 человек личного состава. Из горящего здания школы было эвакуировано более 500 учащихся и сотрудников образовательного учреждения. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Предположительной, причиной пожара могло стать возгорание в помещении школьной столовой (на кухне).