В Ульяновске открылась астрономическая обсерватория при гимназии №1

В День знаний в гимназии №1 Ульяновска открылась третья по счету в стране обсерватория при учебном заведении.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов принял участие в торжественной линейке 1-й гимназии, где после капремонта открылись новые учебные площади.

"Для вашей школы наступающий новый учебный год станет особенным. Уже второй год гимназия носит статус "базовая школа Российской академии наук", а с 1 августа гимназия стала областным образовательным учреждением. Новые статусы и новые вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг - открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. Хочу подчеркнуть, что это, по сути, новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба. Кроме того, в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей, здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - сказал глава региона.

Напомним, решение о ремонте обсерватории было принято главой региона в прошлом году. В 2020 году прошла реконструкция помещения с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились: кабельная метеостанция DAVIS Instruments Vantage Pro2 6152CEU, фильтры, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба (All sky camera), управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.

Как отметил директор первой гимназии Алексей Клоков, в школе был проведен ремонт кабинета астрофизики, лестничного марша и самого помещения обсерватории. В середине июня смонтирован купол. "Учреждение будет служить образовательной базой не только для гимназии №1, но и для других школ. В учебное время будут проходить уроки физики, астрономии, а вторая половина дня будет предназначена для внеурочной деятельности. С открытием планетария у школьников появится уникальная возможность доступа к современным техническим средствам и работе в реальной научной лаборатории. Кроме того, новый планетарий также будет оснащен телескопами разного уровня", - пояснил Алексей Клоков.

Оценили новую обсерваторию также учащиеся и преподаватели школы.

"Это очень здорово побывать здесь первыми, теперь изучать звезды будет вдвойне интереснее. Думаю, что с таким современным телескопом проще будет смотреть на звезды, планеты и на луну, которую можно будет увидеть в мелких деталях", - поделилась ученица 6 класса Евгения Данилина.

"В этом году в первой гимназии начинается новый этап развития благодаря современной обсерватории. То оборудование, которое теперь у нас есть, эта мечта любого образовательного учреждения. С этого времени дети смогут не только с помощью фильмов и презентаций изучать астрономию, но и увидеть это собственными глазами. Ребята сегодня посетили обсерваторию, и у них это вызвало бурный восторг. Не только у старшеклассников, которые уже понимают, что такое астрономия, но и у детей младшего возраста", - отметила учитель физики Светлана Рудак.

По информации профильного ведомства, в этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах. По словам Министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, у педагогического и ученического коллективов гимназии накоплен большой опыт реализации воспитательных и социальных проектов. Гимназия успешно реализует инновационные программы "Одаренные дети", "Здоровье", "Информатизация образования", "Профессиональное самоопределение учащихся". Учебное заведение является пилотной площадкой по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. "Гимназию отличает высокое качество образования. В целом по учреждению ежегодный процент качества знаний не ниже 76% при 100% успеваемости. Так, например, в 2020 году три выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов. 98% выпускников стали студентами высших учебных заведений Ульяновска, других регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Кроме того, совсем недавно ученица 9 "А" класса гимназии Анфиса Вершинина стала участницей полуфинала всероссийского конкурса "Большая перемена" платформы "Россия - страна возможностей". В заочном отборочном этапе этого конкурса приняло участие 1 млн школьников! А полуфиналистами от Ульяновской области стали всего 46 человек", - дополнила Наталья Семенова.