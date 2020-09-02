В Ульяновской области открылся Губернаторский инженерный лицей

1 сентября ульяновский губернатор Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии открытия нового учебного заведения, а также поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года.

"В День знаний открыли новейшее образовательное учреждение в Заволжском районе. Инженерный лицей №102 - это уникальная территория воспитания, образования, просвещения. Сегодня мы подарили образовательному учреждению сертификаты на закупку новой техники для планетария и сенсорной комнаты. Также в планах открыть здесь дронодром. Новый лицей станет одним из лучших учебных учреждений для обучения наших мальчишек и девчонок. Это уже третий подобный комплекс в нашем городе, который оборудован по последнему слову техники. Мы оснастили эту школу передовым оборудованием, опираясь на самый лучший мировой опыт", - сказал губернатор Сергей Морозов.

Здание новой школы состоит из трёх блоков, связанных между собой: начального и старшего. В общем блоке располагается холл, столовая, большой спортивный и актовый зал, библиотека с читальным залом и информационным центром.

Магистральное направление деятельности лицея - развитие у обучающихся креативного инженерного мышления, творческих способностей. Для формирования этих компетенций будут использованы как традиционные учебные предметы, так и специальные курсы. Например, робототехника, конструирование, программирование, проектная и исследовательская деятельность. В школе созданы профильные лаборатории: прототипирования, экологическая, 3D-дизайна и моделирования.

"Сегодня, первого сентября, проходит торжественное событие, посвященное не только началу учебного года, но открытию уникального образовательного учреждения в Ульяновске. Губернаторский инженерный лицей рассчитан на более чем тысячу мест и на сегодняшний день он укомплектован полностью педагогическими кадрами. Уникальность его в том, что здесь будет сквозное обучение "детский сад-лицей-вуз-предприятие", то есть дети уже с самого раннего возраста будут получать инженерные компетенции, чтобы потом продолжать обучение в школе и стать в будущем инженерами", - отметил директор лицея Александр Данькин.