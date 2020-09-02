Депутаты проконтролировали строительство нового корпуса Сузунской ЦРБ

Новости

США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 02:48
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе 02:34
Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 03:06

Здоровье - в приоритете

Депутаты проконтролировали строительство нового корпуса Сузунской ЦРБ
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 196(8250)
В Сузуне завершается возведение операционно-реанимационного блока центральной районной больницы: на этой неделе начались отделочные работы, и к середине сентября объект подключат к теплоснабжению. На стройплощадке побывали председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Евгений Покровский.
На стройплощадке побывали председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Евгений Покровский (в центре). Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области На стройплощадке побывали председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Евгений Покровский (в центре). Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
На стройплощадке побывали председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Евгений Покровский (в центре). Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

…Главврач Сузунской ЦРБ Владимир Утенков новый корпус с гордостью называет "красавцем". О его появлении тут мечтали несколько лет - о том, что отдельный операционно-реанимационный блок в буквально смысле жизненно необходим, заговорили еще в начале века.

- Расстояние от Сузуна до некоторых населенных пунктов района - более восьмидесяти километров, - объясняет Владимир Утенков. - Если пациента с подозрением на инсульт до Сузуна довезут, то транспортировать его еще куда-то будет уже невозможно - оказывать помощь нужно здесь. Но в каких условиях?

Пока высококвалифицированные хирурги ЦРБ во главе с завотделением - заслуженным врачом России спасают жизни в тесных операционных, не соответствующих современным требованиям. В одной из палат хирургии разместилось и реанимационное отделение.

- Ясно, что так жить нельзя, - считает Андрей Шимкив. - Жители Сузунского района имеют право на получение медицинской помощи в достойных условиях. Новый объект, на строительство которого выделено 460 миллионов рублей, решит эту задачу.

Современный операционно-реанимационный блок будет соответствовать всем действующим нормативам - просторные операционные, реанимация на семь коек. Кроме того, здесь будет организована централизованная подводка кислорода, появится генератор для бесперебойного электроснабжения, подключена система газов, необходимых для подачи наркоза, будет система вакуумной аспирации и многое другое.

- Есть огромная просьба к министерству строительства: уделить этому объекту особое внимание. Сдача должна произойти в срок и с должным качеством. Мы прикладываем все усилия, чтобы здравоохранение в Сузуне было ничуть не хуже, чем в областном центре, - отметил депутат Евгений Покровский.

Кстати, как признается Владимир Утенков, дело удалось сдвинуть с мертвой точки именно благодаря активной позиции главы Сузунского района Лилии Некрасовой и депутатов Андрея Шимкива и Евгения Покровского.

Реконструкции и медики, и все жители района ждут с не меньшим нетерпением: здание главного корпуса ЦРБ сдано в 1978 году и давно устарело. Благодаря перестройке большие шести- и даже восьмиместные палаты заменят на одно-двухместные, оборудованные санузлами. Появятся новые возможности для оказания помощи маломобильным пациентам. Но и это еще не все.

- На последней встрече с депутатом Андреем Шимкивом мы поставили вопрос об установке компьютерного томографа. Особенно это актуально в нынешних условиях, ведь компьютерная томография - это основной метод диагностики ковидной пневмонии, - поделился планами главный врач Сузунской ЦРБ.

Как предполагает Андрей Шимкив, эти планы вполне реальны: в ближайшее время он намерен обсудить поставку компьютерного томографа в Сузун с министром здравоохранения области.

На переднем крае

Медики Сузунского района продолжают бороться с распространением коронавируса. Общее число заболевших в районе - 77 человек, в том числе двое детей, у которых инфекция протекала бессимптомно. Стремительного распространения новой инфекции удалось не допустить, сейчас число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 колеблется от двух до девяти человек, и среди них нет тяжелых больных. Медработников, принявших на себя основной удар, поддерживает не только государство (все они получили положенные дополнительные выплаты из бюджета), но и социально ответственный бизнес. Компании помогли обеспечить больницу средствами защиты, а областная Ассоциация строителей наградила часть специалистов сертификатами на приобретение товаров: в Сузунской ЦРБ их получили пять врачей, водители скорой помощи, уборщики служебных помещений в инфекционном отделении.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем