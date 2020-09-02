Традиционный фестиваль увлечений и хобби "Радость жить трезво", одним из инициаторов которого стало министерство социальной защиты населения Кузбасса, в этом году, в связи с ограничительными мерами, пройдет в режиме онлайн.

Организаторы призывают всех желающих поучаствовать в флешмобе. Для этого с 7 по 11 сентября нужно опубликовать в своем Инстаграме короткое видео или фото с хештегом #вместоалкоголя, показав ваше хобби или любимое занятие.

Участвовать можно как индивидуально, так и группой - секцией, студией, кружком. Комментарий должен начинаться фразой "Вместо алкоголя я (мы)…" И далее: "бегаю марафон", "занимаюсь йогой", "вышиваю крестиком", "путешествую на автомобиле", "стреляю из лука", "танцую", "рыбачу"… В конце можно пригласить всех присоединиться, прийти на занятие или акцию. Итоги подведут в эфире радио "Кузбасс ФМ" 11 сентября. Самые интересные видео и фото будут отмечены призами от спонсоров фестиваля.

Праздник, главная цель которого - показать увлекательную и полезную альтернативу алкогольному времяпрепровождению, обычно проходил в Комсомольском парке имени Веры Волошиной областного центра. На площадках, организованных минсоцзащиты Кузбасса и областным наркодинспансером, участники демонстрировали разные направления творчества и спорта - рисование песком и вырезание оригами, занятие йогой и дрессировку собак, управление моделями автомобилей, флорбол и стритбол, вокал и хореографию. Тренеры, руководители секций, студий и клубов проводили мастер-классы и отвечали на вопросы.

Сибирская погода в это время редко балует теплом и солнцем, но даже в дождь каждый раз фестиваль привлекал увлеченных людей, доказывая: если не пускать зеленого змия в свою жизнь, она наполняется множеством интересных дел. В этом году, как надеются организаторы, проект соберет еще больше участников, ведь интернет раздвигает границы. Присоединяйтесь!

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