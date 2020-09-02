Из-за птичьего гриппа на омской фабрике уничтожили полмиллиона кур

Вспышка птичего гриппа на Иртышской прицефабрике зафиксирована пять дней назад. За это время отчуждено более 480 тысяч голов пернатых - треть всего поголовья предприятия.

- Мощности фабрики - это около 1,5 миллиона голов. Все они будут уничтожены в течение месяца. Предприятие сможет начать работу только после карантина и комплекса санитарных мероприятий. Рассчитываем, что производство продукции будет налажено в мае - июне 2021 года. Полностью восстановиться фабрика сможет к лету 2022 года, - сообщил региональный министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

Эксперты Россельхознадзора утверждают, что источник вспышки птичьего гриппа - дикая природа. Заразу зафиксировали уже в 13-ти районах Омской области. Здесь полным ходом идут карантинные мероприятия. Мера коснулась более трехсот ЛПХ. С начала августа здесь уничтожили почти 12 тысяч птиц, а также все снесенные ими яйца.

Пострадавшим от инфекции хозяйствам власти пообещали выплатить компенсацию. А сейчас принимают меры, способные сдержать рост цен на продукцию птицепрома.

- Иртышская птицефабрика обеспечивала регион яйцом на 60 процентов, - пояснил Николай Дрофа. - Чтобы восполнить пробел, в настоящее время работаем с потенциальными поставщиками яиц из других регионов.

Между тем

Из-за опасного вируса на самоизоляцию под замок отправили пернатых Большереченского зоопарка. Этот район также попал в неблагополучную зону, но редкие птицы в вольерах пока здоровы. По словам специалистов, к гриппу восприимчивы все виды пернатых, а летальность может достигать ста процентов.