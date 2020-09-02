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Многофункциональная касса на вокзале Иркутск-Пассажирский предоставляет расширенный спектр услуг.
В кассе № 2 можно приобрести билеты на междугородные автобусы. Фото: АО "Байкальская ППК" В кассе № 2 можно приобрести билеты на междугородные автобусы. Фото: АО "Байкальская ППК"
В кассе № 2 можно приобрести билеты на междугородные автобусы. Фото: АО "Байкальская ППК"

Работа Байкальской пассажирской пригородной компании (БППК) ориентирована на желания и потребности пассажиров. Клиенты компании - люди, которые пользуются пригородным транспортом практически ежедневно, по пути на работу, к месту учебы или отдыха. Перевозчик старается постоянно повышать качество обслуживания и беречь время и деньги потребителей своих услуг.

Так, для удобства пассажиров касса № 2 на главном железнодорожном вокзале Иркутска оформляет не только проездные документы на пригородные поезда. С 2016 года в ней можно приобрести билеты на междугородные автобусы - по маршрутам из Иркутска в Усть-Илимск, Братск, Усть-Кут, Тулун, Хужир, Аршан, Нилову Пустынь, Листвянку, Усть-Уду, Саянск, Тайшет, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Новую Игирму и Жигалово. К слову, такую же услугу пассажирам предоставляют и в пригородных железнодорожных кассах Усолья-Сибирского, Черемхова, Зимы, Вихоревки и Новобратска.

Еще одно направление работы многофункциональной кассы на станции Иркутск-Пассажирский - оформление путевок на КБЖД. Напомним, с июля возобновились туристические рейсы на Кругобайкалку - главную достопримечательность Приангарья и одну из самых красивых железных дорог мира. Этот сезон из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пропустили иностранцы. А ведь раньше они были самыми частыми клиентами кассы, и специалисты компании без труда находят с ними общий язык. Как правило, это английский, хотя в штате есть сотрудники, владеющие, к примеру, немецким.

Лето - традиционно самый высокий сезон на Кругобайкальской железной дороге. В июле и августе экскурсионный поезд совершает по четыре рейса в неделю. В четверг и воскресенье - классический маршрут. Он включает в себя поездку на трех видах транспорта: поезде, теплоходе и автобусе. В понедельник и пятницу поездка зеркальная - сначала автобус и теплоход, а потом поезд. С первых минут путешествия туристов сопровождают гиды.

Оформляя билет, кассир ко всему прочему застрахует пассажира. А также предложит на выбор четыре вида меню, которое можно заказать и оплатить здесь же. В состав экскурсионных поездов входят вагоны первого и второго классов, оборудованные мягкими комфортными креслами.

С подробной информацией о расписании рейсов, стоимости, возможности приобретения экскурсионной программы можно ознакомиться на сайте www.БППК.рф в разделе "Пассажирам" - "Путешествие по Кругобайкальской железной дороге на экскурсионном поезде".

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