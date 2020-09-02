В Алтайском крае 1 сентября первые 44 земских учителя приступили к работе в сельских школах. Среди них и Юлия Скорых - учитель начальных классов, приехавшая из Барнаула в маленькое село Большая Тихая Солонешенского района. Целый год начальная школа в этом селе не работала, потому что не было педагога. А теперь благодаря программе "Земский учитель" она снова открыла свои двери для местных ребятишек.

Найти желающих поехать в сибирскую глубинку, где нет ни мобильной связи, ни интернета, было очень непросто. "РГ" еще в октябре прошлого года объявила акцию по поиску учителя для Большой Тихой. На этот призыв откликнулось более десятка претендентов, но, узнав об особенностях быта в труднодоступном селе, все отказались. Большетихинцы возлагали большие надежды на федеральную программу "Земский учитель", которая обеспечивает педагогов, приехавших на работу в сельскую местность, подъемными в миллион рублей. Их надежды оправдались - учителя удалось найти, правда, не с первой попытки.

- Несколько участников программы отказались от этой вакансии, - сообщила замглавы Солонешенского района Галина Захарова. - Мы рады, что Юлия Васильевна согласилась. Наш район - удивительный, он поражает красивейшей природой, горными ландшафтами. Но есть и свои минусы - многие отдаленные села труднодоступны. Чтобы попасть в Большую Тихую, надо преодолеть два крутых перевала. Здесь семь десятков жителей, и в начальную школу в этом году пойдут шесть учеников. Подрастает еще четверо ребят. Надеемся, что земская учительница полюбит этих детей, приживется и останется в селе.

Юлия Скорых после окончания педуниверситета больше шести лет работала воспитателем детского сада, хотя по специальности - учитель начальных классов.

- Я люблю свою профессию и всегда мечтала работать в сельской школе, сама родом из деревни, - отмечает она. - И вот благодаря программе "Земский учитель" появилась хорошая возможность поработать в глубинке, раскрыть свои педагогические способности, набраться опыта. Конечно, немного смутили условия проживания - здесь нет сотовой связи, воду в дом надо носить из колодца и топить печь по старинке. Но к этому можно привыкнуть. Больше тревожит, что предстоит работать в совмещенном классе и учить одновременно детей разного возраста. Но, думаю, справлюсь.

В Большой Тихой к приезду новой учительницы готовились - побелили стены, отремонтировали печь и баню в половине дома, которые педагогу выделил муниципалитет. И даже провели в школу водопровод, которого в селе никогда не было. Для этого пришлось протянуть 24 километра водопроводной сети через горы. Сейчас в школе оборудуют столовую, чтобы организовать горячее питание для учеников.

Школа в селе Большая Тихая долгое время пустовала, найти педагога для нее помогла программа "Земский учитель". Фото: Сергей Куксин/РГ

С нетерпением ждали открытия школы и жители. Из шести учеников четверо пошли в первый класс, и для них устроили настоящий праздник - линейку с цветами и стихами, детей нарядили в парадную форму. "Для нас это большое событие - школа снова заработала, а значит, оживет село, и молодежь, семьи с детьми останутся в Большой Тихой", - радуются сельчане.

Еще 43 земских учителя отправились в другие районы и малые города края. Почти половина из них приехали из других регионов - Новосибирской, Томской, Омской, Саратовской, Самарской областей, Красноярского и Краснодарского краев, республик Алтай, Тыва, Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия).

Больше всего земских учителей - семеро - отправились в Романовский район. В региональном министерстве образования и науки объяснили это тем, что муниципалитет приложил максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше учителей в села района. Всех приезжающих здесь обеспечили жильем, организовали трудоустройство для членов семьи и при необходимости - места в школах и детских садах.

- Мы ждали старта программы "Земский учитель", потому что она позволяет решать острую кадровую проблему, которую испытывает сельское образование, - подчеркивает глава Романовского района Андрей Науменко. - И то, что наш район сумел привлечь сразу семь педагогов, большой прорыв. Ведь в прошлом году к нам никто не приехал, а два года назад - только один молодой учитель. Поэтому мы постарались создать хорошие условия для жизни и работы земских учителей в надежде, что они останутся у нас в районе и после того, как отработают положенные пять лет.

Впрочем, сами учителя пока не строят столь отдаленные планы. Для них сейчас важно обжиться на новом месте, наладить отношения с коллегами и учениками. Учитель иностранных языков Наталья Черепанова более одиннадцати лет проработала в Барнаульской гимназии N 85, но захотела что-то поменять в своей жизни. "И тут узнала о программе "Земский учитель". Проект меня заинтересовал тем, что можно самой выбрать место, где хотелось бы работать. Материальная поддержка, конечно, тоже важна. Теперь буду преподавать на нашем знаменитом курорте в городе Белокуриха - в школе N 2", - рассказала она.

Большинство земских учителей уже имеет опыт работы. Заира Гаджиева, например, начала свою трудовую деятельность вожатой в Дагестане, потом проработала более десяти лет учителем русского языка и литературы в Новосибирской области. А теперь переехала в Алтайский край - в село Комсомольское Павловского района. "У меня есть опыт работы как в сельской школе, так и в городской. Но и в селе, и в городе к каждому ребенку нужен свой подход. Очень надеюсь, что мне удастся найти с ребятами общий язык и они полюбят мой предмет", - отмечает новоиспеченный земский учитель.

Есть среди участников программы и трое начинающих педагогов. Вероника Вышиденко закончила Алтайский педагогический университет и решила вернуться в родную Закладинскую школу в Романовском районе.

- Я сразу планировала работать в сельской школе, хотя многие сокурсники стремились остаться в городе, не видя особых перспектив в деревне. Но я уверена, что у сельского педагога масса преимуществ, ведь он может уделить внимание каждому ученику. И обучение не ограничивается только работой в классе. Оно продолжается и за пределами школы, - подчеркивает молодой педагог.

Чтобы помочь земским учителям адаптироваться на новом месте, особенно тем, кто приехал из других регионов, организовали интернет-чат, куда они могут обращаться за помощью и консультацией.

По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, педагоги могут рассчитывать на методическую, информационную, моральную и просто дружескую поддержку коллег. Ведь в крае сегодня действует шесть профессиональных педагогических сообществ, в которых готовы прийти на помощь, подсказать, поддержать. Это клуб учителей года Алтайского края, клуб учителей-новаторов, Титовское движение сельских педагогов, ассоциация молодых педагогов, ассоциация лучших школ Алтая и профсоюз работников образования и науки.

Мнение

Геннадий Иванов, лауреат премии имени Степана Титова, член совета Титовского движения:

- Сельская школа - это не место ссылки, а место реализации своих профессиональных и личностных возможностей. Работа сельского учителя не ограничивается только преподаванием своего предмета. Учитель в селе - это еще и просветитель, потому что социум требует от педагога раскрыть все свои лучшие качества. Но успешным учитель может стать только тогда, когда не замыкается в своем классе, а активно сотрудничает с коллегами-педагогами, с жителями села. А успех учителя - это прежде всего успехи тех, кого он учит".

Справка "РГ"

В Алтайском крае в программу "Земский учитель" включены 183 сельские вакансии педагогов. В этом году деньги выделены на выплату подъемных в размере одного миллиона рублей для закрытия 44 вакансий. По данным министерства образования и науки края, всего на участие в программе в этом году поступило 277 заявок от 157 претендентов, из которых и были выбраны победители.