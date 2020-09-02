Под Томском задержали серийного насильника, которого искали 12 лет

В Томской области правоохранители задержали подозреваемого в совершении множества преступлений против половой неприкосновенности. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, 48-летний мужчина нападал на женщин с 2008 по текущий год и все это время оставался неуловим.

Несмотря на то что личность преступника установить не удавалось, следователи предполагали, что преступления совершал один и тот же человек, поэтому серию изнасилований связали в одно уголовное дело. Выйти на преступника помогли современное криминалистическое оборудование и методики: в результате генетических экспертиз вещдоков был составлен ДНК-профиль подозреваемого.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД, предполагаемого насильника задержали в его же доме на территории Томского района. Преступления он совершал на территории этого района и в областном центре.

Задержанному предъявлено обвинение в изнасилованиях, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. По решению суда он помещен под стражу.