Сибирский спасатель признан лучшим пиротехником России

Военнослужащий Сибирского спасательного центра МЧС России, расположенного возле новосибирского поселка Кумысный, стал лучшим пиротехником страны, заняв первое место на соревнованиях обладателей этой редкой, можно сказать, штучной специальности. Обезвреживать авиабомбы и устраивать мощные контролируемые взрывы - часть его профессии. Однако капитану Константину Швабу приходилось и город от наводнения защищать, и самому от огненной стихии спасаться.

Когда мы говорим о пиротехнике, на ум приходят фейерверки и салюты, но вряд ли в обязанности пиротехника МЧС это входит?

Константин Шваб: Конечно, нет, в армейской классификации меня скорее назвали бы сапером, задачи и нужные навыки, в общем-то, схожи. Только пиротехники спасательных воинских формирований действуют не в зоне боевых действий, а снаряды, которые приходится обезвреживать, порой лежат в земле десятки лет.

Это может быть "эхо войны" - сброшенные с немецких самолетов неразорвавшиеся авиабомбы, а могут быть и фугасы отечественного производства. В стране всего девять групп, которые имеют разрешение на обезвреживание такого рода боеприпасов. Наше подразделение работает по всей Сибири, командировки в другие регионы - обычное дело.

Откуда в Сибири взяться немецким бомбам?

Константин Шваб: Понятно, что в нашем регионе боевых действий не велось, но тем не менее случаются очень опасные находки. Например, в Чите недавно мы обезвредили советскую авиабомбу, произведенную в годы Великой Отечественной войны. Это был стокилограммовый цельнокованый снаряд, способный оставить после себя воронку диаметром несколько метров. Случается, что находят и современные образцы. В тылу находилось большое количество заводов, производивших боеприпасы, было сформировано множество воинских частей.

Боевой снаряд может оказаться где угодно: когда-то его могли вынести с территории части военнослужащие или припрятать так называемые "черные копатели", которых и в Сибири немало. В Новосибирской области в Сузунском районе был случай, когда семья обнаружила авиабомбу прямо на своем участке, лежала в кустах за домом. Оказалось, дети с военного полигона каким-то образом притащили такую пятидесятикилограммовую "игрушку". Взрослые обнаружили ее только на следующий день, вызвали полицию, а от них уже поступил сигнал нам. Страшно представить, чем все могло обернуться.

Какие-то артефакты Великой Отечественной - технику, например, - находили?

Константин Шваб: У нас пока нет, но как раз на соревнованиях нас предупредили, что в следующем году, возможно, привлекут к площадному разминированию в Центральной России. А там наши коллеги нередко помогают находить даже останки бойцов. Случалось, что мощный снаряд или та же бомба падали в блиндаж и сразу несколько человек оказывалось под землей. Совсем недавно так в одном месте обнаружили останки девяти погибших солдат. Но в первую очередь мы ориентированы на поиск и обезвреживание боеприпасов.

А самим подготавливать взрывы приходится?

Константин Шваб: Да, это тоже часть нашей работы. Большие взрывы нередко приходится устраивать на занятиях - например, на ежегодных сборах в Красноярском крае. Такие тренировки важны, скажем, для отработки подрыва ледового затора на реке. Для этого мы используем дистанционную установку, а взрывчатку сбрасываем на льдины с вертолета - здесь очень важна последовательность взрывов, точность расположения открытых, наиболее мощных зарядов. Если привести в действие все разом, можно спровоцировать сейсмическую волну, поэтому взрывы происходят последовательно. Иначе можно разрушить стоящие вблизи здания, мосты.

Что представляли собой соревнования пиротехников МЧС? Вы рассчитывали на победу?

Константин Шваб: Надежда была, но победа далась далеко не сразу: я четырежды принимал участие в таких соревнованиях, но только в этом году удалось занять первое место. Соперники невероятно сильные - из тульского, ногинского спасательных центров, уральские ребята, на чьей площадке проводятся состязания. И, конечно, московский центр "Лидер" - это элита, они участвуют в ликвидации ЧС международного масштаба.

Самым интересным и ответственным этапом стало тактико-специальное испытание, где нужно было оперативно составить план разминирования, скоординировать действия команды - все как в жизни. Но были и другие дисциплины - военная топография, оказание медицинской помощи. В конкурсе по спецподготовке мы проводили обнаружение опасных предметов - в полной экипировке, включая бронежилет, каску и прочее нужно было за определенное время найти в земле боеприпасы. Наступишь на один - выбываешь из соревнований. Мне повезло.

Сколько весит экипировка пиротехника МЧС? Наверное, специальная физическая подготовка нужна?

Константин Шваб: Стандартный вариант - пятнадцать-двадцать килограммов, это та степень защиты, что может спасти от осколков, ружейной пули. Сейчас есть специализированные защитные комплексы, такие как "Грот", или "Атлант", - это более высокий класс защиты для саперов. Но в такой экипировке очень тяжело передвигаться, теряется точность движений. И одно дело, если речь идет о противопехотной мине, а когда у тебя под ногами 50-килограммовая авиабомба, то и такой костюм не спасет.

Но вообще все, что касалось физической подготовки, особых трудностей у меня не вызвало. Постоянные занятия спортом дают о себе знать. С детства увлекался футболом, выступал даже за профессиональный кузбасский клуб "Заря", где играл вместе с Алексеем Смертиным - будущим капитаном сборной России. Его выносливость и физические способности нас тогда поражали, хотелось соответствовать. И сейчас спорт - часть моей жизни.

Будучи военным спасателем, наверное, приходится работать не только по прямой специальности, но и сталкиваться со стихийными бедствиями?

Константин Шваб: Безусловно, если есть необходимость в высокой мобилизации сил, мы выезжаем на борьбу и с огнем, и с водой, и на ликвидацию других ЧС. В этом смысле спасатель - универсальный солдат. И нельзя сказать, что градус риска при этом ниже. Например, однажды в Иркутской области в тайге пришлось столкнуться с верхним палом, когда огонь идет не по земле, а по кронам деревьев.

При сильном ветре скорость распространения такого пожара может достигать шестидесяти километров в час, от него не убежишь. Кажется, внизу огня вроде как нет, но, оказавшись под полыхающими кронами, человек погибает моментально. Мы делали минерализованную полосу - стандартное профилактическое мероприятие, когда услышали характерный треск деревьев - такой пожар ни с чем не спутаешь. Этот шум и огонь приближались с большой скоростью. Благо, у нас был опытный командир. Он сумел определить направление распространения огня и повести нас прямо от него. Это было единственно верное решение, если бы пошли в сторону, пламя могло настигнуть всю группу.

Страшно было?

Константин Шваб: Когда рядом с тобой опытный человек, думаешь только о том, чтобы выполнять его указания в точности. И, конечно, держишь в поле зрения ближайших товарищей. Пока все делаешь точно и правильно - страха нет. Однажды пришлось буквально спасать Комсомольск-на-Амуре от наводнения. Казалось, вода может накрыть, просто смести нас, но пока стоишь плечом к плечу, не думаешь об этом.

Мы выстроились в протяженную линию, держа в руках прорезиненные палатки, и, укрепив их перед собой, стояли на дамбе. Вода все прибывала, но потом стало понятно, что ее приток замедлился и вскоре ее уровень пошел на спад. Дополнительная защита в полтора метра высотой и стойкость моих товарищей спасла людей от беды.

Брюс Уиллис не спасет

Есть хотя бы доля правды в боевиках, когда на последней секунде до взрыва герой выбирает синий или красный провод?

Константин Шваб: В этом случае речь идет совершенно о другом типе устройств, а главное, вся эта тема с выбором провода, к сожалению, прошлый век. К сожалению - потому что в сегодняшних "опасных предметах" повреждение любого провода приведет к взрыву, и никакой Брюс Уиллис тут не поможет. Методов обезвреживания авиабомб много, но перво-наперво нужно правильно идентифицировать боеприпас и тип взрывателя. Ведь, скажем, по ту сторону Урала до сих пор находят бомбы-ловушки, которые среди прочих падали с немецких самолетов.

Это страшное оружие. Ведь когда бомба летит вниз, все вокруг прячутся и разбегаются, а вот неразорвавшийся снаряд вызывает интерес или хотя бы желание поскорее от него избавиться, отнести подальше. На это и был расчет: народ после налета успокаивается, собирается вокруг снаряда, но от любого прикосновения, легкого толчка, взрыватель приводится в действие.