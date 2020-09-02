Бум робототехники добрался и шахт. Цель - убрать человека из опасной зоны. В шахте нужна специальная техника и материалы, надежность которых на порядки выше, чем на поверхности. Нужны и специальные алгоритмы управления, способные управлять такой техникой с учетом всяческих "подземных" сюрпризов. Такой роботизированный комплекс разрабатывается в Научно-образовательном центре мирового уровня "Кузбасс", созданного в рамках национального проекта "Наука".

- Новая технология добычи угля, на которую нами получено более 20 патентов, позволит в три раза сократить потери сырья, в два раза повысить производительность труда, но главное, сохранит здоровье и жизни тысяч горняков, - говорит руководитель проекта, доктор технических наук, член-кор. РАН Владимир Клишин.

По словам ученого, сегодня признано, что российские специалисты являются в мире одними из законодателей моды по роботизации подземных работ. Уже подписаны соглашения с Индией и Грузией о поставках российской техники. И хотя роботы для подземки создают в разных странах, но таких, как у нас, нет ни у кого в мире. Почему? В шахтах разных странах разные горно-геологические условия. И конкретно под них надо создавать разные машины. Так вот в ряде стран условия оказались сходными с нашими, поэтому они заинтересовались российским проектом.

Роботизированный модуль напоминает многоножку, которая шагает, попеременно переставляя "ноги". Такой вариант перемещения уникален, так как все известные сегодня машины движутся на гусеничном ходу. Это, по словам Клишина, является серьезным недостатком, не позволяя постоянно поддерживать кровлю. Если она ненадежна, то при передвижке машины и снятия распора может рухнуть. В российской конструкции подобное вообще исключено.

Конечно, робот насыщен многочисленными датчиками и видеокамерами, которые позволяют оператору управлять им из безопасной зоны. Компьютерная программа полностью в автоматическом режиме определяет и производит наиболее эффективное перемещение машины, работу его узлов. В создании этой техники участвуют несколько российских институтов и предприятий, а также одна из германских фирм, которая является лидером по созданию системы автоматизации подземных работ.

Цель разработки - убрать человека из опасной зоны