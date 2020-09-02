Новости

Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда 18:23
Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м 18:23
Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года 18:14
Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам 18:12
Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек 18:07
В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды 18:02
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин 18:00
Неймар заразился коронавирусом 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 20:14
Рубрика: Общество

Робот в шахте

Уникальный комплекс для добычи угля создают в Сибири
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Бум робототехники добрался и шахт. Цель - убрать человека из опасной зоны. В шахте нужна специальная техника и материалы, надежность которых на порядки выше, чем на поверхности. Нужны и специальные алгоритмы управления, способные управлять такой техникой с учетом всяческих "подземных" сюрпризов. Такой роботизированный комплекс разрабатывается в Научно-образовательном центре мирового уровня "Кузбасс", созданного в рамках национального проекта "Наука".
Такая роботизированная "многоножка" является платформой для добычи угля без участия человека. Фото: Сергей Никитенко Такая роботизированная "многоножка" является платформой для добычи угля без участия человека. Фото: Сергей Никитенко
Такая роботизированная "многоножка" является платформой для добычи угля без участия человека. Фото: Сергей Никитенко

- Новая технология добычи угля, на которую нами получено более 20 патентов, позволит в три раза сократить потери сырья, в два раза повысить производительность труда, но главное, сохранит здоровье и жизни тысяч горняков, - говорит руководитель проекта, доктор технических наук, член-кор. РАН Владимир Клишин.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Чем угощает в столичном ресторане первый в России робот-повар

По словам ученого, сегодня признано, что российские специалисты являются в мире одними из законодателей моды по роботизации подземных работ. Уже подписаны соглашения с Индией и Грузией о поставках российской техники. И хотя роботы для подземки создают в разных странах, но таких, как у нас, нет ни у кого в мире. Почему? В шахтах разных странах разные горно-геологические условия. И конкретно под них надо создавать разные машины. Так вот в ряде стран условия оказались сходными с нашими, поэтому они заинтересовались российским проектом.

Роботизированный модуль напоминает многоножку, которая шагает, попеременно переставляя "ноги". Такой вариант перемещения уникален, так как все известные сегодня машины движутся на гусеничном ходу. Это, по словам Клишина, является серьезным недостатком, не позволяя постоянно поддерживать кровлю. Если она ненадежна, то при передвижке машины и снятия распора может рухнуть. В российской конструкции подобное вообще исключено.

Конечно, робот насыщен многочисленными датчиками и видеокамерами, которые позволяют оператору управлять им из безопасной зоны. Компьютерная программа полностью в автоматическом режиме определяет и производит наиболее эффективное перемещение машины, работу его узлов. В создании этой техники участвуют несколько российских институтов и предприятий, а также одна из германских фирм, которая является лидером по созданию системы автоматизации подземных работ.

Цель разработки - убрать человека из опасной зоны
В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Роботы: настоящее и будущее Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете