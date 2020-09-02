В небольшом новосибирском поселке открыли клуб

В поселке Лесниковский Сузунского района сегодня около трехсот жителей, и прежний клуб здесь перестал работать так давно, что люди не помнят, как он выглядел. Творчески настроенным жительницам поселка приходилось то собираться в заброшенной будке, то репетировать праздничные постановки у соседей - добрые люди, конечно, пускали. И еще год назад никто и поверить не мог, что в одном из самых живописных мест Лесниковского, недалеко от реки, построят новый дом, где можно и репетировать, и танцы устраивать, и кинопросмотры.

Андрей Шимкив (в центре): Это тот случай, когда власть услышала людей и помогла сделать то, что им было необходимо. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

На торжественное открытие клуба народ шел как на праздник. Приехали и гости - из соседней Мерети, где находится местный сельсовет, из райцентра Сузун и даже из Новосибирска, откуда добираться около трех часов. Потому что клуб хоть и небольшой, но само его появление - событие знаковое. И не только в культурной жизни.

- Строительство клуба не потребовало огромных вложений. Но это тот случай, когда власть услышала людей и помогла сделать то, что им было необходимо. Всегда нужно слышать людей, - отметил на церемонии открытия председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По словам спикера регионального парламента, он двумя руками за развитие таких сельских поселений, как Лесниковский. "Настолько красивые места не должны опустеть - и нам необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить этого", - считает Андрей Шимкив.

Кстати, из депутатских фондов Андрея Шимкива и Евгения Покровского на Лесниковский клуб было выделено свыше 140 тысяч рублей - на эти средства был куплен современный сценический монитор. Всего же на строительство уютного деревянного здания было израсходовано 4,7 миллиона рублей из бюджетов района и области. Между тем, как рассказал Андрей Шимкив, землю, на которой сегодня стоит клуб, чуть не отдали коммерсантам, и не исключено, что они отгородились бы от жителей забором. К счастью, вовремя вмешались районные и региональные власти: теперь эту территорию отнять у жителей уже не удастся.

В новом клубе есть электричество, горячая и холодная вода, зал со сценой и несколько подсобных помещений, в том числе для хранения реквизита. Крыльцо оборудовано пандусом - все как положено. В скором времени здесь будет на постоянной основе работать методист - двери нового "центра притяжения" должны быть открыты всегда.

Впрочем, местные жительницы, умудрявшиеся раньше репетировать где придется, не растеряются и без методиста. Как рассказала одна из инициаторов появления клуба Вера Борисова, в сентябре здесь отметят дни рождения двух старейших жителей Лесниковского - ветеранам исполняется 91 и 92 года. А еще есть идея придумать и показать "Историю села в лицах". Кстати, депутат Евгений Покровский пожелал лесниковцам вместе с новым клубом открыть и новую страницу в истории села - возможно, это событие включат и в театрализованную постановку.

Между тем Лесниковский клуб - далеко не единственная социальная новостройка в Сузунском районе. Как отметил Евгений Покровский, район переживает настоящий бум подобного строительства, и есть проекты гораздо масштабнее сельского клуба. Особенно повезло сфере образования - в 2020 году здесь начали возводить новые здания. А именно - "растут" этажи пристройки к школе № 301 в Сузуне, появится новый корпус у детского сада № 2 - старый работает с 1937 года, 4,5 миллиона рублей выделено на проектирование пристройки на 400 мест к самой перегруженной сузунской школе - № 2. Наконец, в нынешнем году начнется строительство школы в поселке Шайдурово.

- Мне особенно приятно об этом говорить, потому что в области это происходит впервые за последние тридцать лет: первая новая сельская школа на 132 ученика появится в Сузунском районе, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Старое аварийное здание учебного заведения пришлось снести. Предполагается, что в новые классы ребята в Шайдурово пойдут уже в 2022 году - депутаты Законодательного собрания держат этот вопрос на особом контроле.

Кстати

В целом, по данным главы Сузунского района Лилии Некрасовой, доля расходов на образование в бюджете района превышает пятьдесят процентов. В 2020 году это 938 миллионов рублей. Но помощь региональной власти по-прежнему необходима. Например, жители Сузунского района обратились к Андрею Шимкиву с просьбой поддержать на региональном уровне их инициативу: речь идет о формировании областной программы "Школьный пищеблок". Обеспечение учеников горячим питанием в школах - сегодня задача номер один, однако не во всех селах для этого есть идеальные условия. В частности, ремонт пищеблоков необходим в двух из девятнадцати школ района.