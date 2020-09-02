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02.09.2020 14:40
Рубрика: Власть

В Новосибирской области реализуют программу комплексного развития села

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области успешно реализуется программа комплексного развития сельских территорий.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил глава региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Маслянинский район, новая программа, инициированная правительством страны и поддержанная президентом РФ, уже дала мощный толчок развитию сельских территорий.

Губернатор напомнил, что в 2018 году на встрече с маслянинцами обсуждались перспективы строительства служебного жилья. Тогда это было названо приоритетом №1.

Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
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- Мы впервые за много лет возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников в сельских территориях, причем на качественно новом уровне, - отметил Андрей Травников.

За два последних года на эти цели было выделено по 150 миллионов рублей. В прошлом году в рамках программы в области построено и приобретено около 90 квартир.

Андрей Травников пообещал, что программа по возведению служебного жилья будет продлена.

Большое внимание власти региона уделяют еще одному направлению - развитию сельской ипотеки. Оно нашло отражение в программе "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной правительством области в 2019 году.

Новосибирская область входит в пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов, наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.

Как сообщил директор Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Станислав Тишуров, на 14 августа текущего года банком выдано жителям области 1,7 миллиарда рублей на приобретение первичного и вторичного жилья в сельской местности.

Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа. Средний размер кредита по направлению сельской ипотеки составляет 2,3 миллиона рублей.

- Успешное развитие ипотечного кредитования в районах области, в том числе сельская ипотека, позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, и, что особенно важно, дает новый импульс комплексному развитию сельских территорий, их экономики, способствуя привлечению сюда квалифицированных специалистов, - подчеркнул губернатор.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, благодаря программе многие жители сел улучшили условия жизни - приобрели жилье в новом доме или доме с большей площадью. Сельские территории становятся все более привлекательными для квалифицированных специалистов разных направлений, что позитивно отразится на развитии АПК региона и экономики в целом.

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