В Прокопьевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями поступило новое оборудование, приобретенное по программе, реализуемой министерством социальной защиты населения Кузбасса.

Моделировать и проживать повседневные события и ситуации, учиться играть, воспринимать мир и явления в нем, испытывать на себе разные социальные роли детям-инвалидам (984 состоят в центре на учете, а 74 проходят реабилитацию) помогает ландшафтный стол "Приоритет". Он установлен в игровом кабинете городского реабилитационного центра и предназначен для развивающей и коррекционной работы. Для этого используются деревянные фигурки - кубики, транспортные средства, острова и так далее. Дополнительные настольные платы позволяют создавать ландшафты: лес, водоем или городскую улицу. Это дает возможность проводить большое количество сюжетно-ролевых игр на одном поле, опробуя различные модели общения.

А для медицинской реабилитации детей-инвалидов центр приобрел разработанный российскими учеными аппарат, сочетающий в себе пять различных видов физиотерапии. Этот аппарат уже несколько лет успешно используется для лечения задержки развития речи, ДЦП и прочих заболеваний центральной нервной системы. Специалисты надеются получить хорошие результаты при реабилитации маленьких пациентов с ДЦП, гиперкинезами, тиками, задержками речевого развития, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, а также последствиями перинатального поражения ЦНС.

На оборудование, необходимое для эффективной социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, израсходовано 150 тысяч рублей из областного бюджета.

Цифра

12,4 тысячи детей-инвалидов зарегистрировано в Кемеровской области.

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