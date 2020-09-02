Федеральной "Авиалесоохраной" разработан прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России на весь сентябрь. Наиболее тревожная ситуация в Красноярском крае. Не исключено, что таковой она останется и до конца месяца. На втором месте по лесным пожарам Иркутская область.

- В красной зоне по лесным пожарам - 24 региона пяти федеральных округов. Данный прогноз не означает обязательное возникновение ЧС. Ситуация будет во многом зависеть от соблюдения населением правил пожарной безопасности на природных территориях и оперативности работы лесных служб, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

По данным ведомства, на территории РФ полыхал 31 лесной пожар на площади почти в сто тысяч гектаров. Большинство из них в Красноярском крае - 17. Еще 4 пожара у их соседей в Иркутске. И 7 пожаров тушили вчера в Якутии. Остальные очаги фиксировались уже в европейской части страны. Причин почти всех возгораний две: это сухие грозы и неосторожное обращение с огнем, то есть так называемый человеческий фактор.

В "Авиалесоохране" заявляют, что прогноз надежный, поскольку разрабатывался на основе установления взаимосвязи между данными Росгидромета, долгосрочного прогноза температуры и осадков на сентябрь 2020 года и многолетних данных о пожарах в лесах. Сопоставив эти данные, ведомство особо предупредило региональные власти Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Сейчас особое внимание стоит обратить пожарным Оренбурга. Там хоть и удается не допустить распространения пожаров из лесов к населенным пунктам, но сильный ветер может гнать пал травы с большой скоростью по степи.