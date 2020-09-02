Впервые в Кузбассе инвалиды с ментальными нарушениями получат профессию

Для вчерашних воспитанников психоневрологического интерната Алексея и Эдуарда 1 сентября начался учебный год. Благодаря участию в проекте "Ты можешь все!" они поступили в одно из учебных заведений города Кемерова, чтобы получить профессию обувщика.

Опыт обучения и трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями - неотъемлемая часть проекта по их реабилитации, реализуемого министерством социальной защиты населения Кузбасса в рамках внедрения системы долговременного ухода (национальный проект "Демография"). Площадкой для освоения стационарозамещающих технологий в 2017-м стал интернат в городе Юрга, где стартовала рассчитанная на три года программа "Вместе к самостоятельной жизни".

- Ранее все проживающие у нас были просто получателями услуг, находились в одинаковых "казенных" условиях под присмотром нянечек и за пределы учреждения выбирались лишь на экскурсии и культурные мероприятия. А насовсем наших подопечных мы отпускали только в семьи родственников. Проект же дает возможность с помощью наставников научиться жить и работать самостоятельно, - отмечает заведующая отделением социального сопровождения Юргинского психорневрологического интерната Ирина Калюк.

Для отделения социального сопровождения построили трехэтажный корпус со столовой на первом этаже, душевыми, уютными холлами и социально-бытовыми комнатами, укомплектованными кухонным и прачечно-гладильным оборудованием. В здании с просторными жилыми помещениями есть медпункт, комната психоэмоциональной разгрузки, тренажерный зал, компьютерный класс, кабинет кружковой и досуговой деятельности и многие другие удобства, включая wi-fi. Особая гордость - лечебно-трудовые мастерские, обустроенные в отремонтированном на средства областного бюджета здании. Штукатурно-малярная, швейная, гончарная, художественно-прикладного творчества, столярно-слесарная, ткацкая, обувная, парикмахерская, мини-пекарня… Одни уже действуют, то и дело пополняясь новым оборудованием, открытие других - в ближайших планах.

Сейчас в "проектном" корпусе проживают прошедшие диагностику и отбор 74 бывших воспитанника кузбасских психоневрологических интернатов со 2-3-й группами инвалидности. Им помогают специалисты по реабилитационной и социальной работе, инструкторы по труду и физкультуре, мастер производственного обучения, культорганизатор и психолог. На первом этапе нужно было научиться самостоятельно убирать комнаты, коридоры и холлы, стирать белье, следить за своим внешним видом, содержать вещи в порядке, без указаний персонала включаться в трудовые дела, организацию досуга и отдыха, участвовать в приготовлении пищи.

Каждый день создавая красоту, уют, поддерживая чистоту и комфорт, участники проекта компенсируют утраченные в силу заболевания физические и социальные функции, формируют устойчивые навыки поведения в обществе, самообслуживания, передвижения по индивидуально значимым маршрутам и самостоятельной работы. А следующий этап реабилитации, предусматривающий расширение круга социальных возможностей, включает освоение более серьезных вещей - составление меню, планирование затрат и покупок, получение посылок и денежных переводов, оплату по счетам.

Главная цель "тренировочного" проживания - интеграция в социум, включенность во внешнюю среду. Формирование ответственности перед самим собой и окружающими. Реабилитационный процесс охватывает различные аспекты жизни - быт, организацию свободного времени, общение и взаимодействие с другими людьми. Плюс профессиональное становление и самоопределение.

1 сентября за парты в Юргинской школе-интернате сели еще двадцать восемь инвалидов с ментальными нарушениями. Скоро учебу в профессиональном образовательном учреждении города Новокузнецка должны начать еще трое выпускников. В отличие от Алексея с Эдуардом, будущие садовники и плотники получат знания дистанционно. Выпускники психоневрологического интерната, обеспеченные собственным жильем, владеют необходимыми основами компьютерной грамотности и уже сами приобрели себе ноутбуки.

- Проект заставляет каждого участника чувствовать, что он не один, учит не только получать знания, но и применять их в самостоятельной жизни, - подчеркивает Калюк. - Те, у кого раньше не было возможности учиться и думать о будущем, начали мечтать и строить планы. У них появились цели. Это уже совершенно другие люди - с горящими глазами и собственным взглядом на жизнь, самостоятельные личности, решающие все вопросы по-деловому. И тем, кто пока остается в интернате, этот жизненный пример дает уверенность, что любые трудности можно преодолеть.

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