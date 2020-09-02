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02.09.2020 14:51
Рубрика: Власть

Жители республики поддерживают главу Тувы

Текст: Наталья Граф (Кызыл)
Известные тувинцы передали самые лучшие пожелания Шолбану Кара-оолу, который находится в Москве с подозрением на повторное заражение коронавирусом. Земляки уверены, что он скоро поправится и вернется на малую родину.
Чимит-Доржу Ондар Фото: Чингис Саая Чимит-Доржу Ондар Фото: Чингис Саая
Чимит-Доржу Ондар Фото: Чингис Саая

Чимит-Доржу Ондар, советский, российский политический деятель. Председатель Совета Министров, Верховного Совета Тувинской АССР:

- Шолбан Кара-оол - спортсмен, молодой, крепкий, поэтому, думаю, что он скоро поправится. Народ ждет! Если проблемы экономики, социальные вопросы решает, то и с этим гриппом справится. Немножко дадим ему отдохнуть, хотя он ни черта не станет отдыхать. Хороший человек, понимаете. Способный, крепкий, обаятельный. Все, с кем бы я ни встречался, желают ему здоровья.

Сергей Сокольников Фото: Чингис Саая

Сергей Сокольников, заслуженный артист Республики Тыва, спасатель МЧС:

- Шолбан Валерьевич, дорогой ты наш, дай бог тебе здоровья, скорейшего выздоровления, бодрости духа, крепости силы воли. Ждем на родине. Твои земляки.

Игорь Кошкендей Фото: Чингис Саая

Игорь Кошкендей, народный исполнитель тувинского горлового пения:

- Издавна правители государств отдавали весь свой жизненный потенциал, можно сказать, свои золотые годы, управленческой деятельности для благополучного будущего народа. Один из таких лидеров нашего времени - Шолбан Кара-оол. Под его неусыпным вниманием строятся социальные объекты, закладывается прочный фундамент для дальнейшего процветания республики. Я хочу пожелать Шолбану Валерьевичу стойкости и сил, чтобы преодолеть недуг. Выздоровления!

Эрес Кара-Сал Фото: Чингис Саая

Эрес Кара-Сал, именитый борец:

- Уважаемый Шолбан Валерьевич! Все именитые борцы и спортсмены родной Тувы переживают за вас. Мы верим, что вы сможете одолеть эту болезнь. От всего сердца желаем вам быстрее выздороветь!

Зинаида Ооржак Фото: Чингис Саая

Зинаида Ооржак, завуч по воспитательной работе школы №3 г. Кызыла:

- Уважаемый Шолбан Валерьевич! Известие о вашей болезни для нас тоже испытание. Вы с нашей школой всегда в тесном контакте. Вы душой болеете за развитие школ, за многодетные семьи, весь народ Тувы. Ценим вашу заботу, безмерно уважаем и горячо желаем быстрейшего выздоровления!

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