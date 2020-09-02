Сегодня, 2 сентября, жителям Новосибирской области бесплатно покажут легендарное военное кино.

Акция "Великое кино Великой страны" пройдет на 52 площадках в шестнадцати муниципальных образованиях и трех городских округах региона. Будут демонстрироваться знаменитый фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека" и документальная лента "Простые главные слова" Сергея Майорова.

Показы пройдут только на открытых площадках с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических мер. В некоторых районах для показа будут использованы мобильные автоклубы, полученные регионом в рамках нацпроекта "Культура".

Акция пройдет в Баганском, Доволенском, Колыванском, Коченевском, Краснозерском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Северном, Татарском, Тогучинском, Убинском, Чановском, Черепановском, Чулымском районах, а также в городах - Новосибирске, Оби и Кольцово.