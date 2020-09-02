Дочь Рамзана Кадырова Айшат стала замминистра культуры Чечни

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 21-летняя Айшат стала заместителем министра культуры региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры, - написал Кадыров.

Ранее Айшат Кадырова возглавляла модный дом. Как изменится ее роль на посту коммерческой компании, не сообщается.