Страницы в соцсетях сегодня есть у всех региональных глав, однако далеко не каждому из них удается успешно общаться с населением в интернете. В этом убедились корреспонденты "РГ", изучив аккаунты руководителей субъектов СКФО. Причем многие главы и губернаторы стараются не только отвечать на комментарии пользователей, но и принимать по ним решения.

Впрочем, в этих диалогах абсолютно критический настрой занимает достаточно большое место. А нередко губернаторов целенаправленно атакуют голословными обвинениями. По мнению экспертов, здесь необходимо быть осторожными в формулировках. Немаловажную роль играет язык общения: в сухом официозе люди сразу чувствуют фальшь. Однако лишь немногим удается вести свои аккаунты интересно, привлекая к их чтению в том числе и молодежь.

В прошлом году лидирующую позицию среди губернаторов-блогеров занимал глава Чечни Рамзан Кадыров: каждая его публикация в "Инстаграме" собирала до 3000 комментариев. После того как страницу политика заблокировали, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в рейтинге активности глав СКФО стабильно занимает первое место.

Эпидемия коронавируса значительно увеличила число постов на его странице в "Инстаграме". Кстати, о первом случае COVID-19 в Ставропольском крае Владимиров сообщил лично. И не обезличенным пресс-релизом, а в подробном рассказе о сложившейся ситуации.

Отметим, что и до пандемии он активно делился с земляками новостями о событиях в регионе, интересными экономическими и социальными проектами, предлагал принять участие в голосованиях, а по важным вопросам просил совета. Сотни комментариев собрал его апрельский пост о захвате заложников в Пятигорске. ЧП тогда обошлось без жертв, а преступник сдался силовикам. Владимиров лично присутствовал на месте событий и первым рассказал об этом.

Примечательно, что губернатор регулярно лично отвечает на комментарии. К примеру, в апреле, когда стала известна история о главном внештатном инфекционисте Ставрополья, которая после поездки в Испанию заболела COVID-19 и утаила это от всех, в соцсетях обрушился на Владимирова шквал вопросов. Все их можно свести к одному: "Как так получилась, что главный специалист в этой области могла так грубо нарушить карантин?" На вопросы политик ответил кратко: "Потому что она безответственная. Выздоровеет, спрошу с нее".

Прислушивается он и к мнению местных жителей. Когда в мае скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, губернатор предложил увековечить имя градоначальника, назвав в его честь зону отдыха на Комсомольском озере. Люди поддержали идею сохранить память о мэре, но большинство отказалось переименовывать именно этот объект, предложив свои варианты. В результате позже прошло другое голосование.

"Проведение опросов по актуальным проблемам жизни республики может заметно оживить аккаунт главы КБР и повысить уровень доверия населения"

К тому же собственные комментарии Владимиров часто дополняет интересными роликами. Эксперты отмечают, что у него живой "Инстаграм", причем подписчики знают, что к главе можно обратиться с разными вопросами. Как правило, он дает поручение профильным чиновникам, а потом контролирует его выполнение. Практика подобного общения явно добавляет популярности ставропольскому губернатору.

Интернет всегда остро реагирует на ставшие достоянием гласности факты несправедливости, особенно если она исходит от представителей власти или силовых структур. Так, в КБР недавняя новость о суициде пожилого жителя села Нарткала буквально взорвала соцсети.

85-летний пенсионер покончил с собой 18 августа. Оказалось, за несколько дней до этого у него в доме прошел обыск, во время которого был изъят куст дикорастущей конопли, а затем было возбуждено дело о хранении наркотиков. По словам супруги, растение он вырвал в огороде и подкармливал кроликов. Однако полиция возбудила в отношении старика уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хранение наркотиков в крупном размере. По версии силовиков, подозреваемый, "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта". Так говорится в пресс-релизе, размещенном 15 августа на сайте МВД по Кабардино-Балкарии. Спустя три дня пенсионера нашли мертвым. Пост об этом 27 августа появился в одной из соцсетей, моментально набрав сотни лайков и комментариев. "Это просто беспредел", "Позор таким сотрудникам!", "Имя и фамилию "следователя"! Пусть героя будут знать в лицо", "А почему бы не публиковать фото таких доблестных полицейских? Пусть родственникам стыдно будет за них", - написали пользователи. "Наверно, в нашей идеальной республике больше нечем заниматься, как 85-летнего деда преследовать", - возмутились блогеры.

Примечательно, что официальные структуры случившееся пока не комментируют. Хотя глава региона Казбек Коков - активный блогер, который обычно старается не обходить острых тем...

Обратная связь

Любопытна ситуация в Адыгее, входящей в состав ЮФО. По итогам минувшего года аккаунты главы республики вошли в тройку лидеров среди блогов руководителей субъектов округа. А в "Инстаграме" Мурат Кумпилов занял первое место в ЮФО и десятое - в России.

Тренд на активную работу в социальных сетях Кумпилов задал три года назад, став главой небольшой по численности населения республики. Но у него сейчас уже 83 тысячи подписчиков в "Инстаграме". На рост популярности аккаунта влияет принятие конкретных решений по итогам обратной связи: он нередко советуется с пользователями, как это было перед установкой светофоров в столице республики. Предложение выразить мнение о том, где в Майкопе необходимо установить светофоры в первую очередь, он разместил под постом, в котором руководитель региона рассказал об оборудовании новыми светофорами оживленного участка улицы Пионерской. Публикация собрала около 250 комментариев, в которых жители высказывали свои пожелания о местах для установки светофоров. Большинство светофоров уже установлены.

По примеру Кумпилова своими страничками в соцсетях обзавелись многие руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований республики. Часто сообщения жителей в соцсетях глава региона зачитывает прямо во время заседаний правительства, требуя от чиновников внимания к проблемам людей. А их обращения считает одним из критериев оценки эффективности действий власти. По поручению Кумпилова ведется постоянный мониторинг сообщений жителей в социальных сетях. "Благодаря быстрой обратной связи мы реагируем на недочеты в работе различных структур", - говорит глава Адыгеи.

Новость от главы

Кадыров возглавил рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров. В июле 2020 года исследование, основанное на данных около 56 тысяч источников СМИ, провела компания "Медиалогия". Второе место в топ-20 у мэра Москвы Сергея Собянина, третье - у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Больше всего ссылок было на сообщение главы Чечни в его Telegram-канале о смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Мнение

Арсен Камбиев, общественный деятель, блогер, победитель кадрового конкурса "Новая высота":

- На Кавказе уважают силу, поэтому на страницу главы республики пришло много благодарных отзывов после резкой критики, которой Коков подверг правительство и муниципалитеты за отсутствие воды в селах. Виновные наказаны, и, что немаловажно, люди об этом узнали. Много откликов вызвало сообщение Кокова о продовольственной помощи черкесским репатриантам, его личный контроль главы над делом избитого в Москве ребенка, помощь многодетной матери, вынужденной вместе с детьми обитать в непригодном для проживания помещении, и еще ряд действий, которые предпринял глава после жалоб в соцсетях. К сожалению, бывает, остаются вопросы, которые руководитель обходит стороной. В первую очередь это касается жалоб на действия правоохранительных органов, спорного распределения различных субсидий. Ребенок избит отцом - взять на контроль! Парень избит в отделе полиции - сами как-нибудь разберутся.

Что касается событий, связанных с пандемией, то Казбек Коков через свой аккаунт регулярно выкладывает видеообращения к жителям, объясняет смысл принимаемых решений. Глава привыкает к новым формам общения, мы надеемся, что он по примеру своего коллеги из Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова станет организовывать и прямые эфиры в социальных сетях. Думаю, проведение опросов об актуальных проблемах и задачах, которые стоят перед республикой, заметно оживит аккаунт и повысит уровень доверия населения. Мы же всегда готовы не только закалить его конструктивной критикой, но и подставить при необходимости плечо.