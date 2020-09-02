В Махачкале пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Новости

Акционерным компаниям разрешат проводить общие собрания дистанционно 09:53
Вирусолог рассказал, когда можно отказаться от защитных масок 09:31
В Москве еще 1359 пациентов вылечились от коронавируса 09:11
Организаторы отменили Минский международный кинофестиваль "Северное сияние" 09:06
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме 09:01
Международный форум БИОТ 2020 пройдет в Москве в декабре 09:00
В Японии обсуждают всеобщую и бесплатную вакцинацию граждан от COVID-19 08:59
Нового премьера Японии определят 14 сентября 08:47
Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН 08:40
Полузащитник Спартака" Тиль на правах аренды перейдет во "Фрайбург" 08:34
Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс 08:25
Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open 08:02
Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи 07:28
В Камбодже умер главный палач Пол Пота 07:20
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям 06:55
Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны 05:55
Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет 05:46
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19 05:24
NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 08:52
Рубрика: Происшествия

В Махачкале пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Пять человек погибли во время пожара на четвертом этаже пятиэтажного дома в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело

Ранее сообщалось, что в доме на проспекте Гамидова погибли три человека.

"В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются", - сообщили в МЧС.

Жильцы дома были эвакуированы. Пожар в настоящее время потушен, не исключено, что число пострадавших может возрасти. Причины возгорания уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники