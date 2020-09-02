В Махачкале пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Пять человек погибли во время пожара на четвертом этаже пятиэтажного дома в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в доме на проспекте Гамидова погибли три человека.

"В результате отравления продуктами горения погибли девушка 16-17 лет, девочка 7-8 лет и мальчик 4-5 лет, находившиеся этажом выше. Данные погибших уточняются", - сообщили в МЧС.

Жильцы дома были эвакуированы. Пожар в настоящее время потушен, не исключено, что число пострадавших может возрасти. Причины возгорания уточняются.