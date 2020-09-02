Вместо кисти - баллончики с краской. Вместо холста - серые стены трансформаторных будок. Молодые художники создают новые арт-объекты в жилых дворах и общественных пространствах столицы Поморья. А горожане подсказывают им сюжеты. Это фестиваль стрит-арта "Живые истории города", который прошел в Архангельске в летние месяцы.

Прошедшее лето - это и ярко раскрашенное фортепиано на проспекте Чумбарова-Лучинского, вечерние танцы на городской набережной, мастер-классы, вечеринки под открытым небом и даже занятия йогой, к которым может присоединиться любой желающий.

И это если не считать масштабного ремонта городских улиц и тротуаров, реконструкции скверов, приведения в порядок самых проблемных участков набережной Северной Двины. Все это происходит в столице Поморья в рамках программы комплексного развития "Архангельск: новая история", запущенной по инициативе Александра Цыбульского.

На очереди - новые проекты

Горожане увидели, что даже в кризисный год, когда снизилось поступление доходов в бюджет, власть, при наличии желания и воли, может решать важные для людей проблемы. Архангелогородцы, привыкшие к серому однообразию, заметили перемены.

А на очереди - новые проекты по преображению облика столицы Поморья. Столичная архитектурно-дизайнерская студия сделает современное освещение комплекса зданий на главной площади города и на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. Ночной Архангельск получит новый облик и новую атмосферу. Первые огни зажгут уже в начале сентября. Но власть дает понять, что это только начало.