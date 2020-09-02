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02.09.2020 11:12
Рубрика: Экономика

Цены на съемное жилье выросли перед учебным годом

Текст: Вера Черенева
Начало учебного года совпало с традиционным ростом цен на съемное жилье в крупных городах. Тем не менее, как выяснили аналитики сервиса "Авито", в ряде мегаполисов отдельные виды жилья даже стали дешевле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интерес к арендному жилью в мегаполисах осенью проявляют в первую очередь студенты. Например, в Петербурге порядка 70 процентов студентов - это иногородние. Безусловно, у вузов есть свои общежития, также в Петербурге есть межвузовский студенческий городок, как следует из названия, заселиться туда могут студенты разных вузов. Но далеко не все учащиеся хотят жить в общежитии, причины разные, кто-то хочет домашней обстановки, кому-то далеко ездить. И это тоже оправданно, например, в СПбГУ общежития находятся в Петербурге, а на занятия студенты должны ездить на Васильевский остров, так что дорога занимает несколько часов.

Фото: iStock
Названы города, где можно накопить на жилье за 1,5 года

В каждом городе и вузе свои ситуации, но очевидно одно: студенты стремятся снимать комнаты, студии или однокомнатные квартиры.

Самая дорогая аренда жилья в Москве. Снять студию в столице можно за 35 тысяч рублей, причем однокомнатная квартира обойдется в среднем в 32 тысячи рублей. Причем, за последний месяц однушки набрали в цене 7 процентов. Самый дешевый вариант жилья в Москве - это комната, аренда обойдется в 15 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге за месяц на три процента подорожали студии, сейчас их сдают в среднем за 18,5 тысяч рублей, однокомнатные квартиры в цене не изменились, усредненная цена по городу - 20 тысяч рублей. А вот комнаты, наоборот, подешевели на 8 процентов, сейчас их сдают примерно за 11 тысяч рублей.

Падение цен на комнаты объясняется тем, что многие студенты выбирают студии в новостройках на окраине города или в соседней Ленобласти. По цене они обходятся примерно в 15-16 тысяч рублей в месте, зато все новое и соседей нет. К слову, комнаты в Ленобласти сдаются из расчета 8,5 тысяч рублей.

Сильнее всего студии подорожали в Воронеже, сейчас цены на этот тип жилья достигли 12 тысяч рублей, к слову, однушку в городе можно снять за 11 тысяч. Цена на комнаты не изменилась, желающим их снимать, нужно быть готовыми платить по 6 тысяч рублей в месяц.

В Екатеринбурге однушки и студии подорожали за месяц на 7 процентов, цена аренды достигла 15 и 16 тысяч рублей соответственно. Комната стоит 9 тысяч. В Казани комната обойдется на 1000 рублей дешевле, цена аренды для однушек и студий одинакова - 14 тысяч рублей. В Уфе студии арендуют за 13 тысяч, однокомнатные квартиры - за 14, комнаты за 8 тысяч рублей. Причем, за месяц комнаты в столице Башкирии подорожали на 7 процентов.

Заметно выросла цена на аренду студий в Нижнем Новгороде, она достигла 12 тысяч рублей, что выше июльского показателя на 9 процентов.

Но есть регионы и где жилье стало доступнее. Так, в Самаре студии подешевели на 7 процентов и достигли 14 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону цены упали на 4 процента и теперь снять студию в этом городе можно за 12,5 тысячи рублей.

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