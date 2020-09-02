На газификацию Республики Коми до 2025 года будет направлена рекордная сумма - свыше 20 миллиардов рублей. Это в два с лишним раза больше, чем в предыдущую пятилетку.

Серьезные инвестиции позволят провести газ в 27 населенных пунктов, в основном расположенных в сельской местности. В регионе построят более 700 километров межпоселковых газопроводов, семь газораспределительных станций и другие объекты. К приему газа подготовят восемь тысяч домовладений, 25 котельных и предприятий.

Сейчас уровень газификации Коми составляет 45 процентов. Новая программа развития газоснабжения и газификации позволит увеличить показатель до 57 процентов в целом по региону, а в сельской местности - в два раза.

Ожидается, что газ придет в населенные пункты Корткеросского, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Вымского районов и другие уголки Коми.