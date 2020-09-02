На стройплощадке в Шиесе снесли первый объект

Руководитель Архангельской области Александр Цыбульский отправился на Шиес, чтобы проконтролировать процесс рекультивации, увидеть ситуацию своими глазами, поговорить с экоактивистами и сделать собственные выводы.

Александр Цыбульский: Я от своих слов не отказываюсь. Полигон будет закрыт Фото: Иван Малыгин

- Мы запустили поплавок с передатчиком в речку рядом со стройкой, и через шесть дней он был в Архангельске, - рассказывает главе региона Андрей, житель поселка Урдома - ближайшего населенного пункта к станции Шиес.

Для этих людей, почти два года живущих в полевом лагере и по очереди несущих караул на наблюдательных постах, угроза отравления природы так же реальна, как и сама гигантская стройплощадка, возникшая в глухих лесах Архангельской области почти на границе с Коми. Активисты ждут с нетерпением: впервые на место конфликта прибыл руководитель региона. Цыбульский обещал побывать на Шиесе во время своей первой большой пресс-конференции.

Он добирается до станции Шиес на болотном вездеходе по узкой колее, проложенной в дебрях заболоченного леса. На подступах к стройплощадке его ожидают местные жители и экоактивисты. Они хотят показать и рассказать все, что происходит на объекте, где сейчас полным ходом должна идти рекультивация территории.

Чтобы попасть на стройплощадку, необходимо преодолеть целую полосу препятствий. Первое - гигантский бруствер из щебня, отсыпанный между железнодорожным полотном и территорией "Экотехнопарка". Сама стройплощадка напоминает военный объект особой важности: глухие заборы, массивные ворота, охраняемые суровыми людьми в черных "балаклавах". Попасть за периметр непросто даже первому лицу региона. Но препятствовать ему охрана из ЧОПа не решается.

Баня, куры, поросята, выделенная линия электропередачи, собственная водокачка, вертолетная площадка, общежитие для рабочих, свой интернет, бесчисленные ангары и хозпостройки, строительная техника. И никаких следов рекультивации, притом что областное правительство настаивает: техническая часть - снос инфраструктуры - должна быть завершена в этом году.

Экоактивисты устраивают экскурсию Александру Цыбульскому и представителям областного правительства. Они знают каждый закоулок на территории противника.

- Никакой рекультивации. Все, что они делают, - показуха! Уберут доску, сфотографируют, и на этом все! - рассказывает местный житель Александр.

В том, что сноса сооружений и рекультивации территории до сих пор не происходит, сотрудники "Экотехнопарка" обвиняют экоактивистов.

- Нам не дают подвозить сюда горючее и спецтехнику, - сообщает Алексей Дорожкин, начальник участка ООО "Технопарк".

- Вы привезли все по железной дороге, по ней же и увозите, - парируют местные жители.

Тут же, на стройплощадке, Александр Цыбульский совещается с жителями Урдомы и защитниками природы - как ускорить процесс рекультивации и не допустить возобновления строительства. Александр Кравец, председатель Совета депутатов МО "Урдомское", предлагает внести изменения в генплан и перевести эту территорию под земли для индивидуального жилищного строительства.

Александр Цыбульский согласен - в этом случае здесь нельзя будет возводить любые промышленные объекты. Прямо здесь он поручает руководству регионального министерства строительства и архитектуры проработать вопрос об изменении схемы территориального планирования с переводом земель, нынче находящихся в лесфонде, в земли населенных пунктов. Глава региона готов согласовать этот вопрос с Рослесхозом.

Кроме того, местные жители просят возобновить работу железнодорожной станции Шиес, на которой в последнее время не останавливаются пассажирские поезда. Руководитель области обязуется провести соответствующие переговоры с РЖД - это недопустимо, чтобы жители были лишены возможности передвигаться на удобном транспорте.

Но главное, Александр Цыбульский намерен собрать совещание со всеми заинтересованными сторонами и жестко поставить перед инвестором вопрос о темпах рекультивации.

- Я специально переносил это совещание, чтобы побывать здесь, увидеть все своими глазами. Чтобы со стороны застройщика мне не рассказывали сказки о том, что здесь происходит. Теперь я все знаю и готов разговаривать с "Экотехнопарком", уже понимая фактуру. Теперь меня сложно запутать, - говорит глава региона.

Прежде чем покинуть стройплощадку, Александр Цыбульский требует разобрать павильон информационного центра "Экотехнопарка", стоящий при входе на территорию бывшей стройплощадки. Рабочие демонтируют его на глазах местных жителей. Это - первый объект, снесенный на Шиесе. В этот момент экоактивисты чувствуют себя победителями.

Глава региона потребовал разобрать павильон инфоцентра "Экотехнопарка". Фото: Иван Малыгин

После печально известной на всю страну стройплощадки Александр Цыбульский отправляется в полевой лагерь, в котором живут противники Шиеса. Большинство из них - жители поселка Урдома, которые почти два года по очереди несут вахту у потенциально опасного объекта.

С защитниками природы Александр Цыбульский говорит об экологии - ликвидации свалок, раздельном сборе мусора, более цивилизованном решении проблемы бытовых отходов. Станцию Шиес он покидает с намерением решительно добиваться рекультивации территории.

- Нужно пошагово расписывать работу. Вплоть до даты, когда и что должно происходить. Потому что это за один раз не уберешь и не исправишь, не рекультивируешь. Мне теперь понятно, какая большая работа предстоит. Люди не видят нужных действий, и мы их обязательно покажем, - комментирует руководитель области.

...Уже через два дня после поездки Цыбульского в Ленский район региональное правительство заявило о начале процедуры перевода территории в районе станции Шиес в статус земель для индивидуального жилищного строительства и рекреации. Соответствующие изменения будут внесены в генплан МО "Урдомское". Такое решение принято 28 августа на комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области.

-?Речь идет о земельном участке ориентировочной площадью 300 гектаров, примыкающем к станции Шиес, - пояснил министр строительства и архитектуры области Денис Гладышев.

История вопроса

Шиес - имя нарицательное

26 августа 2018 года в поселке Урдома состоялась первая акция протеста против строительства в Ленском районе Архангельской области гигантского мусорного полигона. Жители населенного пункта, находящегося примерно в 30 километрах от объекта, узнали о строительстве совершенно случайно - охотники заметили технику на полузаброшенной железнодорожной станции Шиес. С тех пор это название стало символом самого острого экологического конфликта современной России. Акции протеста в традиционно стабильной Архангельской области прогремели на всю страну. Президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и заявил, что решение о судьбе полигона должно быть принято с учетом мнения жителей.

Александр Цыбульский, назначенный руководителем региона в апреле этого года, сразу обозначил свою позицию. "Я не поддерживаю этот проект и поддерживать не буду", - заявил он в первые же дни. И подчеркнул, что будет действовать строго в рамках закона.

9 июня правительство региона в одностороннем порядке расторгло соглашение о сопровождении инвестпроекта ООО "Технопарк", исключив его из реестра приоритетных региональных проектов. Тем самым проект лишился всех налоговых и прочих преференций, став фактически нерентабельным. Кроме того, региональное правительство отказало инвестору в праве на аренду земель и стало добиваться технической рекультивации территории, сноса всех сооружений, вывоза имущества. По условиям контракта с ООО "Технопарк" это должно быть сделано до конца этого года. А до конца следующего на территории, где велось строительство, должны высадить лес.

От первого лица

Александр Цыбульский, руководитель Архангельской области:

- Мы общались с людьми, которые переживают, болеют за это дело. Они контролируют все, что тут происходит, и это очень хорошо. Сегодня я посмотрел на все происходящее их глазами. И понял, что их возмущает. А именно то, что рекультивация выполняется формально. И наша задача - добиться, чтобы в ближайшее время были достигнуты существенные сдвиги именно в рекультивации. Я от своих слов не отказываюсь. Полигон будет закрыт.

Прямая речь

Вера Бережная, жительница поселка Урдома Ленского района:

- Вы же понимаете, какие последствия будут, если построить свалку на болоте. Здесь много ручейков и речушек, которые впадают в Вычегду. Вычегда впадает в Северную Двину. Дальше - Белое море. Будет заражена не только Архангельская область, но весь регион. Я почти два года езжу сюда и живу в палаточном лагере. И мы все готовы бороться, сколько потребуется. У меня здесь дети и внуки, я хочу, чтобы они жили в чистой среде, а не на помойке.

Тем временем

Фото: Иван Малыгин

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