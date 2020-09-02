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Текст:   Марина Трубилина 
09:15 02.09.2020

Названы регионы, где застройщики активнее переходят на счета эскроу

Доля жилых домов, строящихся с помощью проектного финансирования, выросла, по данным ДОМ.РФ, до 39%. В некоторых регионах с января по сентябрь нынешнего года количество жилья, возводимого с использованием счетов эскроу, удвоилось.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Наибольший прирост строек с эскроу - в Тюменской, Новосибирской, Воронежской областях. Если в начале года в Тюменской области по новым правилам строилось 508 тысяч кв. м, то сейчас это уже 1,2 млн "квадратов". В Новосибирской и Воронежской областях объемы строящегося по новым правилам жилья также удвоились - до 915 и 700 тысяч кв. м соответственно.

Фото: Владимир Казионов
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Эксперты объясняют тенденцию тем, что эти регионы сейчас активно занимаются жилищной политикой и запускают новые проекты. "Вероятно, там есть спрос, застройщики чувствуют уверенность, что реализуют построенный объем", - говорит руководитель рабочей группы президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Также он отмечает, что здесь возможен эффект "низкой базы": если регион долго адаптировался к переходу отрасли на новые правила, то даже небольшое увеличение показывает взрывной рост проектов с эскроу. "К примеру, в Санкт-Петербурге в начале года по счетам эскроу строилось только 12% домов, при этом среднее по стране было на уровне 25%. Сейчас у Питера 26% всех проектов возводится по новой схеме. Получается, чем ниже была доля портфеля таких проектов, тем больше потенциал для роста. Челябинск сделал рынок с самого начала, сейчас там 75% всего жилья строится с эскроу, регион может добавить только 25% - и все, полностью перейдет на "новые рельсы", - отмечает Якубовский.

По словам замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никиты Белоусова, сейчас около 80% строительства с использованием счетов эскроу приходится на крупнейшие субъекты, где объем стройки превышает 1 млн кв. м., в этом списке - 21 регион. Как отмечают в ДОМ.РФ, переход на счета эскроу не только обеспечивает гарантию сохранности средств дольщиков, но и позволяет девелоперам получать средства на строительство от банков и не зависеть от текущего уровня продаж квартир, что помогло застройщикам в период пандемии.

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