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02.09.2020 05:21
Рубрика: Власть

За окошком минус сто

Новый жилой комплекс для станции "Восток" отправляется в Антарктику
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Полярники антарктической станции "Восток" в 2023 году отпразднуют новоселье. Новый зимовочный комплекс (ЗК) с комфортабельными каютами, фитнес-центром и сауной, а также новейшим научным оборудованием для них уже изготовлен. Вчера, 1 сентября, после контрольной сборки его начали готовить к отправке по месту будущей службы - сначала морем, а потом грузовым караваном.

Строительство ЗК для "Востока" - часть Стратегии развития деятельности России в Антарктике до 2030 года, утвержденной правительством РФ.

Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике

- Благодаря Стратегии мы рассчитываем на выполнение собственных международных обязательств по обеспечению охраны окружающей среды, реализации эффективных природоохранных технологий, геолого-геофизических и других исследований, - отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, осмотрев комплекс. - И, конечно, укрепления РФ в статусе ведущей антарктической державы.

Антарктическая станция "Восток" была открыта в 1957 году в районе южного геомагнитного полюса Земли, пережила три консервации и к настоящему моменту практически пришла в аварийное состояние, хотя продолжает работать. Новый ЗК разместится на расстоянии 500 метров от прежней станции. В сильные морозы - а "Восток" находится на полюсе холода нашей планеты, здесь зафиксирован абсолютный минимум температуры в -89,2 градуса Цельсия - она может существовать полностью автономно. Снаружи ЗК представляет собой трехэтажное здание на мощных лапах-опорах, окрашенное в цвета российского триколора, а композиционно - это пять жилых модулей: два технических, два - предназначенных для проживания и работы и один общий. Помещения здесь называют на флотский манер - камбузом и кают-компанией, где есть даже бильярдный стол.

- Модули изготовлены из металла и утеплителя, толщина их стен составляет около метра, - рассказал главный инженер компании "Запсибгазпром" Константин Кондратьев. - При отборе материалов проводились испытания на нагрузки при температуре до минуc ста градусов, так что станция выдержит даже новый рекорд.

Фото: Lotus Communications/ТАСС
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В теплый летний период, когда температура воздуха за окном составляет не более -50 градусов, здесь смогут разместиться 35 человек. Зимовать на новом "Востоке" будет экипаж из 15 научных и технических сотрудников. Гораздо больше народу потребуется для монтажа изготовленной станции. Например, в первый строительный сезон туда отправятся 66 человек, для которых будет построен временный жилой городок. Отбор в монтажный отряд очень строгий - необходимо проходить по здоровью, а также владеть двумя-тремя специальностями на хорошем профессиональном уровне. Работать на открытом воздухе можно только с ноября по февраль, поэтому строительство займет три сезона.

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