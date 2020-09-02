Петербург продолжит программу расселения хрущевок

Власти Петербурга торжественно снесли пятиэтажку на 2-й Комсомольской улице, официально объявив таким образом о продолжении программы реновации домов первых массовых серий. Планируется расселить и снести, а потом построить и заселить 22 городских квартала, жилые дома в которых были построены в 1950-1970-х годах. Корреспондент "РГ" поговорила с участниками программы реновации - почему они рады новым квартирам или, наоборот, совсем не хотят переезжать.

Обещанного много лет ждут

Проект по развитию застроенных территорий был начат почти 20 лет назад. Сначала в 2003 году был принят городской закон "О поддержке Санкт-Петербургом комплексной реконструкции кварталов, застроенных жилыми домами первых массовых серий", затем, в 2008-м - закон "Об адресной программе Санкт-Петербурга .Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге.". Планировалось, что город за десять лет обновит около 40 кварталов, возведя на освободившихся земельных участках почти 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Однако впоследствии часть территорий была исключена из адресного перечня, в том числе по причине активного противодействия жителей. А в городском законе тогда было прописано "правило последнего жителя" - снос и расселение возможны только при стопроцентном согласии всех собственников недвижимости. Некоторые, кстати, пытались воспользоваться им в корыстных целях. Например, жители одного из домов в квартале Сосновая Поляна 7-17 хотели получить компенсацию за свою 42-метровую квартиру - миллион рублей за каждый квадратный метр, и это приостановило реновацию квартала на пять лет. К мировому соглашению собственник и компания-застройщик пришли только этим летом.

- Есть три основные причины, почему программа развивается недостаточными темпами, - поясняет руководитель службы по работе с государственными органами компании-застройщика Дмитрий Михалев. - Первая заключается в том, что в некоторых кварталах отсутствуют стартовые пятна, где должен быть возведен дом для расселения жителей. Без этого запустить реновацию невозможно. Вторая - как раз синдром последнего жильца. Пока юридического механизма принудительного расселения таких граждан в Петербурге (в отличие от Москвы) нет. Необходим юридический механизм расселения домов, при котором запустить процесс можно было бы при согласии 70-80 процентов собственников.

Жители одной квартиры требовали компенсацию — миллион рублей за каждый квадратный метр. Это задержало реновацию на пять лет

Третья причина, по мнению эксперта, лежит в законодательной плоскости и связана с меняющимися законами, которые осложняют процесс реновации. Например, из-за нововведений становится невозможным снос домов в квартале. И не исключено, что очередные последуют совсем скоро - в Государственной думе находится проект федерального закона "О реновации", разработанный петербургскими парламентариями. Фактически это признание, что на своем уровне город с проблемой не справляется. Но как документ будет доработан с учетом мнения других регионов - вопрос открытый. Пока он рассмотрен только в первом чтении.

Светло и тепло

Елена была собственником такой же 42-метровой трехкомнатной квартиры, что и упомянутые несогласные: одна комната площадью 16 квадратных метров, две по восемь. Сейчас комнаты - 16, девять и шесть "квадратов", но общая площадь квартиры - 47 метров. Увеличение - за счет мест общего пользования - кухни, коридора, кладовок. И это главный бонус от программы реновации.

- На нашем доме повесили объявление, что он пойдет под снос, когда я еще катала коляску, - рассказывает Елена. - Мол, приходите в офис договариваться. Вариант можно было выбрать любой, все зависело от возможностей кошелька. Мы использовали материнский капитал и доплатили около 400 тысяч рублей. Доплатили бы миллион - получили бы большую четырехкомнатную квартиру. Переехали в 2015 году.

Дом, где теперь живет мама с двумя дочерьми - 17-этажный, с несколько непривычным, несимметричным расположением окон и панорамным остеклением балконов. Отсюда видно прежний дом Елены, он в процессе расселения. Часть окон в хрущевке забиты железом, но в некоторых квартирах еще живут. Недавно знакомая бабулечка рассказала, что осталась одна в целом подъезде, на пятом этаже. Кстати, соседей в повседневной жизни в новой квартире практически не слышно, а плата за коммунальные услуги стала ниже, в том числе за счет современной системы отопления - через рекуператор.

Женщина отмечает, что все документальное оформление и переезд прошли довольно спокойно. Квартиру они получили в состоянии "приходи и живи", поменяли только обои на свой вкус и вместо ламината на пол в кухне постелили линолеум - так показалось более практично. Поэтому она не понимает, почему многие недовольны необходимостью переезда в новое благоустроенное жилье. Для тех, у кого квартиры неприватизированы, это очень выгодное предложение. Например, брат и сестра, которые жили по соседству, по программе реновации получили почти 100-метровые хоромы с двумя санузлами, продали их и купили две отдельные квартиры.

Из старой хрущевки люди переехали в новую 17-этажку поблизости. Фото: Сергей Николаев/РГ

Предложение, от которого невозможно отказаться

В четырехкомнатной квартире Любови Месхи сейчас живут шесть человек, а прописаны девять. А раньше жили вдесятером, и это невозможно представить, если кухня площадью пять "квадратов" и столько же - совмещенный санузел, который в народе метко прозвали "гаванной". Переселение для нее - гарантия лучшего будущего. По социальной норме семье полагается 162 квадратных метра, сейчас - 49,9.

- В санузле нет отопления, там все время черная плесень, - рассказывает Любовь, - потому что наш дом одним углом стоит на подземной реке. Конечно, мы хотели бы получить вместо этого ужаса комфортное современное жилье. Но ждем уже почти 10 лет, а нам только снова говорят: "Ждите". Знаете, сколько народу рукой махнуло...

Ситуация Месхи - для Сосновой Поляны обычное дело. Квартал находится далеко от станции метро, дома старые - непрестижные, и ротации собственников здесь почти не происходит. А в середине прошлого века жилье здесь давали заводским рабочим, в семьях которых никогда не было много денег. Поэтому не редкость, когда в одной квартире живут три поколения - родители, дети, внуки.

Дом Любови по адресу 2-я Комсомольская, 53, должен войти в программу второй очереди реновации, сдача нового жилья запланирована на IV квартал 2023 года. Смольный заявил, что город получит к этому сроку 5,5 тысячи квадратных метров. Если посчитать историю Елены типичной, это не более 120 квартир. Только в доме Месхи их 70. На официальном сайте городской программы реновации дом есть в списке, но вся информация - лишь общая по кварталу.

К Любови Месхи никто пока не обращался с просьбой рассмотреть возможные варианты - хотя бы предварительно. А сама она говорит, что уезжать из Сосновой Поляны не хочет: младшие дети еще учатся в школе. Между тем предоставление благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах вне участков, предназначенных под реновацию, возможно только с письменного согласия граждан - эта норма закреплена в законе.

P. S.

У противников программы - свои резоны. Больше всего люди не хотят увеличения плотности населения - опасаются перегруженности школ, поликлиник, детских садов. На месте пятиэтажек строят высотные дома, часть квартир в них будет продана, чтобы застройщик мог получить прибыль.

- Я живу в квартале Ульянка-6, который должен пойти под реновацию. У нас программа, слава богу, встала из-за отсутствия свободных пятен, - поделился с корреспондентом "РГ" петербуржец Андрей Южаков. - С ужасом жду, что их найдут и построят очередной человейник, непригодный для жизни. Убьют район.

И Елена, которая очень довольна новой квартирой, с ним солидарна.

- У нас очень хороший район, но я не хочу, чтобы здесь дальше строилось. Нам хватает новостроек, - поясняет она. - Вместо катка, который здесь заливают зимой, по проекту должен появиться большой дом. А ведь уже этой осенью, когда введут в строй продолжение проспекта Ветеранов до нового большого жилого комплекса, у нас начнется транспортный коллапс...