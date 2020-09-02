Весной 2023 года на околоземную орбиту на целый месяц отправятся сразу 75 космонавтов из Петербурга. Команда большая, но места на борту биоспутника "Бион-М2" хватит всем - экипажем станут лабораторные мыши. Будущие маленькие космонавты еще не родились, но ученые вовсю трудятся над созданием для них максимально комфортных условий.

"Бион-М2" - международный проект с участием французских, немецких и американских специалистов. Спутник предназначен для проведения биомедицинских экспериментальных исследований. На мышах будут изучать, как влияют гравитационные, радиационные и прочие факторы космического полета на здоровье и поведение животных. Таким образом будут получены новые данные по фундаментальным проблемам космической и гравитационной биологии, рассказывает Анатолий Белгородский, главный конструктор СКТБ "Биофизприбор", руководитель проекта по созданию аппаратуры для содержания и исследования мышей в условиях невесомости.

Мышки будут бороздить просторы космического океана разделенными по блокам - по трое в каждом. В разных блоках и меню может быть разным. Для одних - пастообразный корм, для других - сухой корм с водой. Кстати, вода в космосе необычная - специально приготовленная гелированная, с вязкими каплями. Это нужно для того, чтобы вода находилась в мисочке для питья, а не расплескивалась бы каплями в невесомости. За счет искусственного освещения в домиках будет имитироваться смена дня и ночи. Продукты жизнедеятельности мышек будут направленным воздушным потоком убираться в сборник отходов.

Конечно, домики будут оборудованы системой видеокамер с видеорегистратором, так что в Центре управления полетом смогут наблюдать за жизнью мышей. В некоторых из них вживят миниатюрные датчики, показатели с которых (артериальное давление, электрокардиограмма, температура и так далее) будут записываться на бортовые регистраторы. Биоспутник также будет начинен аппаратурой для измерения силы космического излучения - и внутри спутника, и снаружи, - что позволит подсчитать радиационную нагрузку на живые объекты в различных условиях.

- Это очень важные параметры. Если на заре космической эры ставилась задача изучения воздействия ближнего космоса на живые объекты, то теперь планируются освоение Луны, полеты на Марс. Это значительно большие расстояния, большее время, большие дозы космического излучения, - поясняет Анатолий Белгородский.

Пока еще неизвестно, с какого космодрома будет стартовать биоспутник с петербургскими мышами: с Байконура или с Восточного, но приземлится традиционно - в Оренбургских степях.

Один из предыдущих проектов разработчиков как раз напрямую относился к лунно-марсианской тематике. Он касался разработки и изготовления инкубатора с центрифугой, в котором предполагалось проведение исследований развития эмбриона японского перепела в условиях невесомости и искусственной гравитации. На следующем этапе должна быть создана аппаратура для выращивания птенцов перепела, вылупившихся из яиц в космических далях. Цель - сугубо практическая. При дальних полетах с ограниченным запасом еды космонавты хотя бы частично должны будут прокормить себя сами. А перепела - это свежие яйца и мясо. Первый этап проекта завершен, но пока не реализован на орбите. Ждет своего звездного часа.

Прямая речь

Анатолий Григорьев, физиолог, академик РАН:

- Ключевым вопросом, объединяющей все нерешенные медико-биологические проблемы, является изучение реакций организма на факторы космического полета на клеточном и молекулярном уровнях организации живого. Началом решения этой проблемы стала программа научных исследований в полете космического аппарата "Бион-М1" в 2013 году. Это был первый в мире наиболее продолжительный полет (30 суток) автоматического космического аппарата с биологическими объектами. Эксперименты в условиях открытого космоса явились еще одним шагом в исследовании фундаментальных основ жизни во Вселенной.

Олег Мухин, вице-президент Федерации космонавтики России:

- Животные помогают человеку прокладывать дорогу в космос. Так было и так будет. Именно на животных ставятся эксперименты, проводятся исследования. И не только в космической отрасли. Те же препараты и вакцины для борьбы с коронавирусом испытывают прежде всего на животных. Поэтому важность полетов в космос мышей и птиц невозможно недооценивать. И в будущем, когда человечество вырвется в дальний космос, я уверен, космонавтами станут и братья наши меньшие.

Кстати

Крупных животных в космос уже давно не отправляют по этическим соображениям. Последний полет космического корабля, на борту которого были две обезьяны, прошел в конце 1996 - начале 1997 года. Анатолий Белгородский вместе с другими специалистами отправлял в космос 12 обезьян. Имена им придумывали ребята из московского Дворца пионеров, причем для простоты решили, что начинаться они будут на разные буквы алфавита, идущие подряд: Абрек, Бион, Верный и так далее. Последними были Лапик и Мультик, на них эпопея с приматами-космонавтами закончилась.

В полет обезьяны отправлялись по двое. Каждая сидела в своем блоке, но они видели друг друга через прозрачные иллюминаторы. Это успокаивало животных. Обезьяны охотно справлялись с работой: по световым сигналам нажимали на определенные клавиши, за что получали вкусную награду - сок шиповника.