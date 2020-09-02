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02.09.2020 16:57
Рубрика: Общество

Четыре штамма

Петербуржцы смогут бесплатно привиться от гриппа
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 195(8249)
В Санкт-Петербурге стартовала прививочная кампания против гриппа. В город уже поступила первая партия вакцины для детей - это порядка 200 тысяч доз вакцины "Совигрипп". Так что во многих поликлиниках вакцинация началась. Что касается взрослого населения, то в Выборгском районе уже открылось три передвижных пункта возле станций метро. Взрослых будут прививать как трехвалентной, так и четырехвалентной вакциной. Причем в этом году массово привьют именно квадривакциной, четырехвалентной вакциной, содержащей не три штамма вируса гриппа, как обычно, а четыре.
Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге началась массовая вакцинация против гриппа

Согласно плану, как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, должны быть привиты 60 процентов горожан (3,24 миллиона человек), что на пять процентов выше показателей прошлого года. Причем в группе риска (дети, беременные, сотрудники медицинских, образовательных учреждений и ЖКХ) предполагается привить не менее 75 процентов от общего числа.

В этом году значимость прививок от гриппа резко возросла. Как пояснила Ирина Катаева, и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора, во-первых, согласно прогнозу, в России ожидают и новые штаммы, с которыми мы пока не сталкивались, но которые по рекомендации ВОЗ включены в состав вакцин.

Во-вторых, велика вероятность, что в городе одновременно пойдут в наступ­ление и грипп, и новая коронавирусная инфекция. Есть риск заболеть сразу двумя инфекциями, что может привести к серьезным осложнениям. Так что есть прямой смысл защититься от гриппа. Да, прививка не дает 100-процентной гарантии, что не заболеешь, но спасает от тяжелого течения заболевания.

За счет федеральных средств будет поставлено 2,7 миллиона доз вакцин отечественного производства (из них 500 тысяч - вакцина для детей). Причем предполагается, что 2,2 миллиона доз будет именно вакцины четырехвалентной. Эта вакцина предназначается для взрослого населения.

Еще порядка 200 тысяч доз вакцин будет закуплено за счет средств районов города (но эта цифра, возможно, увеличится). Внесут свой вклад в дело борьбы с гриппом и различные учреждения, заключающие договоры на вакцинацию сотрудников уже на коммерческой основе. Сохраняется возможность привиться за свой счет - как вакциной отечественной, так и импортной.

Согласно плану должны быть привиты 60 процентов горожан. Это 3,24 миллиона человек

Что касается бесплатной вакцинации, то в самой схеме не произойдет ничего нового. Петербуржцы смогут привиться прежде всего в районных поликлиниках, а также в передвижных прививочных пунктах, которые будут расположены у станций метрополитена. Эта форма работы уже доказала свою эффективность как удобная, простая, занимающая минимум времени. С расписанием работы передвижных прививочных пунктов в скором времени можно будет ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению. Важно: привиться в передвижном пункте можно вне зависимости от того, в каком районе проживаете и к какой поликлинике прикреплены. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Перед прививкой врач обязательно измерит температуру и спросит о самочувствии.

Многих петербуржцев волнует вопрос, что будет, если уже заболел ковидом, но он проходит бессимптомно и ты даже не предполагаешь, что заразился, и как раз в этот момент решил пойти привиться от гриппа.

По словам эпидемиолога клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Анны Сталевской, если температура нормальная и самочувствие хорошее, то осложнений быть не должно. Такое сочетание вполне допустимо. А при плохом самочувствии вообще не показано делать прививку, лучше подождать.

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