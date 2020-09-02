Почему жители Поморья стали оптимистичнее смотреть на жизнь

Со стороны может показаться, что Архангельская область - один из богатейших и благополучных регионов России. Здесь единственный космодром и единственная алмазная провинция в европейской части страны, здесь производят уникальные атомные крейсеры. Не говоря уже о таких традиционных ресурсах, как рыба и лес.

В августе министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев (в центре) и глава Поморья Александр Цыбульский вручили ключи от новых квартир жителям аварийных домов Архангельска. Фото: Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ

В действительности регион годами был территорией социального пессимизма и всевозрастающего недоверия к власти. Жители не без оснований считали, что центр выкачивает ресурсы, а назад возвращает отходы. Символом этого настроения стал многолетний конфликт вокруг мусорного полигона на станции Шиес.

Казалось, несмотря на смену губернаторов, такие настроения в Архангельской области надолго. Однако август 2020 года принес хорошие новости. Согласно данным независимых социологических исследований, в том числе и Фонда общественного мнения (ФОМ), социальный оптимизм (то есть положительное восприятие происходящего, уверенность в возможности улучшения жизни) в регионе вырос с девяти до 43 процентов. По мнению экспертов, опрашивавших жителей в фокус-группах, настороженность по отношению к власти сохраняется. Но то, что власть начала действовать, заметили все.

Что же изменилось в Поморье за несколько последних месяцев?

Смену общественных настроений эксперты связывают с приходом в регион нового главы - Александра Цыбульского. Как правило, смена руководства субъекта ведет к заметным изменениям: чиновники начинают работать активнее, поднимаются проблемы, которые до этого не решались годами. Так, Цыбульский начал с ликвидации самого острого конфликта в Архангельской области - Шиеса. Поручил правительству в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о сопровождении инвестпроекта ООО "Технопарк", исключив его из числа приоритетных региональных проектов. При этом подчеркивалось, что ликвидация спорного объекта должна пройти исключительно в рамках закона.

Одновременно стали решаться не менее болезненные, застарелые проблемы, на которые власти, казалось, давно махнули рукой. Самая очевидная из них - чудовищное состояние дорожной сети региона. Сейчас Архангельская область практически разобщена. На расстояния, которые в других субъектах Федерации можно преодолеть за два-три часа, в области приходится тратить семь-восемь, да и то не в любое время года. Впрочем, чтобы полностью оценить масштабы катастрофы с дорогами, достаточно было еще недавно проехаться по центральным улицам Архангельска.

Удалось добиться от федерального правительства дополнительного финансирования в полтора миллиарда рублей - на ремонт дорог и мостов в Архангельской агломерации и районах области. А в столице Поморья начался настоящий дорожный бум.

- Капитально в этом году взялись за дороги, аж душа радуется! - говорит таксист Павел Григорьев. - Днем и ночью работают, то и дело катки объезжать приходится. Так я лучше пару недель каждый день за асфальтоукладчиком в пробке постою, чем машины год за годом гробить буду на ямах.

Другая болезнь региона - сотни ветхих деревянных домов 1930-1940-х годов постройки, в которых люди живут часто без отопления и воды, рискуя, что жилище сойдет со свай, как это уже бывало не раз.

Нельзя сказать, что проблема не решалась. Но ветхие дома приходят в непригодное для проживания состояние быстрее, чем людей из них переселяют. Внеплановая проверка, проведенная по поручению главы региона, выявила еще 121 проблемный деревянный дом. Они не вошли в список расселения. И попасть в действующий этап программы не смогут, потому что признаны аварийными и подлежащими к расселению после января 2017-го. Ждать придется до 2026 года - и это в лучшем случае.

Интересы региона на высшем уровне стали лоббироваться активнее

Срок - непозволительно долгий. Поэтому глава региона поднял эту проблему перед президентом - попросил у главы государства федеральной поддержки на строительство 10 многоквартирных домов. Владимир Путин просьбу поддержал. Эта договоренность означает, что более тысячи семей, которые сегодня ютятся в ветхих домах, переедут в удобные, теплые, современные квартиры. Кроме того, до конца этого года будет выделено 700 миллионов рублей на переселение людей из тех домов, которые недавно сошли со свай.

Эксперты отмечают, если действительно эта проблема будет решена настолько оперативно, насколько сегодня заявлено, это существенно повлияет и на увеличение рейтинга власти, и на восстановление утерянного доверия между властью и обществом.

Смена власти в регионе пришлась на не самое лучшее время - разгар пандемии COVID-19. Это создало непредвиденную дополнительную нагрузку и на областное здравоохранение, и на экономику области. И тут, по мнению аналитиков, все необходимые меры были приняты вовремя. В больницах появились дополнительные койко-места и средства индивидуальной защиты, пациенты получили бесплатные лекарства, а медики - выплаты.

Удалось сохранить больше трех тысяч рабочих мест, малый и средний бизнес получил отсрочки и кредиты, многодетные семьи освобождены от транспортного налога, а те, кто обучает детей дома, с 1 сентября будут получать компенсацию этой статьи расходов семейного бюджета.

Интересы региона на высшем уровне стали лоббироваться активнее и результативнее, чем прежде. Самым ярким примером стала рабочая встреча Александра Цыбульского с Владимиром Путиным 14 августа. Президент согласился с аргументами главы региона и одобрил все его просьбы. Регион получит долгожданную дорогу на Онегу, 10 многоквартирных домов для расселения аварийного жилья и современное фондохранилище для областного музея (подробно об этом "РГ" сообщала в предыдущем номере).

Аналитики отмечают и беспрецедентную до сих пор интеграцию региона в долгосрочные федеральные проекты, в частности в Стратегию развития Арктики, напрямую связывая это с многолетней работой нового руководителя в Министерстве экономического развития и личным участием в создании стратегий развития регионов России.

Впервые за многие годы в области начался диалог власти и общества на равных: все неравнодушные жители были приглашены к обсуждению и внесению своих предложений в программу ускоренного социально-экономического развития Архангельской области "Вместе мы сильнее!".

За полтора месяца, что в Поморье проводились общественные обсуждения программы развития, более двух тысяч человек лично приняли участие в отраслевых и территориальных дискуссиях, более 13 тысяч человек заполнили анкеты, прислали свои предложения через сайт или специально установленные во всех муниципалитетах ящики. На основании этих предложений будет сформирован итоговый документ, по которому регион будет жить и развиваться многие годы.

Александр Цыбульский постоянно дает понять, что его задача - не только латание дыр, но и реализация проектов, рассчитанных на десятилетия вперед. "Я приехал, чтобы здесь жить и работать, моя семья будет здесь жить", - заявил он в одном из интервью. Эксперты отмечают, что его назначение в Архангельскую область является частью государственного плана развития арктических приграничных территорий, к которым относится и Поморье.

Успешное лоббирование интересов региона, диалог власти с жителями и эффективное управление - вот в чем аналитики видят причину социального оптимизма жителей области. Даже скептикам, привыкшим не доверять любой власти, интересно, что будет дальше.

Тем временем

Фото: Татьяна Сухановская

Первые резиденты

Северяне стали инвесторами Арктики.

Первые заявки на статус резидента Арктической зоны поступили из Архангельской области: в Москве во время демонстрации новой интернет-площадки их показали главе Минвостокразвития Александру Козлову и руководителю Архангельской области Александру Цыбульскому. По словам главы Поморья, в разработке - 25 потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций более 150 миллиардов.