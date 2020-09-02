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02.09.2020 17:30
Рубрика: Культура

На лавочке с классиком

В Архангельске открыли памятник Федору Абрамову
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Первый памятник выдающемуся русскому писателю Федору Абрамову появился в столице Поморья. Это произошло в год его столетия. Почему не раньше, ведь мастер слова родился в Архангельской губернии и писал о северянах? Наверное, потому, что он избегал возвышения себя в любом виде. Но в вековой юбилей земляки все-таки решили: пора.
Бронзовый бюст Федора Абрамова установили у областной библиотеки имени Добролюбова. Здесь хранятся часть его рукописного архива и личная библиотека. Фото: Иван Малыгин Бронзовый бюст Федора Абрамова установили у областной библиотеки имени Добролюбова. Здесь хранятся часть его рукописного архива и личная библиотека. Фото: Иван Малыгин
Бронзовый бюст Федора Абрамова установили у областной библиотеки имени Добролюбова. Здесь хранятся часть его рукописного архива и личная библиотека. Фото: Иван Малыгин

Бронзовый бюст писателя на высоком постаменте установили в очень правильном месте - у областной библиотеки имени Добролюбова. Здесь хранятся часть рукописного архива и личная библиотека Федора Абрамова, открыт кабинет его имени, проходят тематические выставки и встречи. Именно "Добролюбовка" объявила конкурс на лучший эскизный проект памятника. Варианты представили художники и скульпторы со всей страны. Победила архангелогородка с восточными корнями Надежда Шек.

Фото: Владислав Двоеглазов/РГ
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- Для меня это большая честь. Я сорок лет живу на Севере, и Федор Абрамов во многом определил мое творчество. Надеюсь, мне удалось отразить нашу любовь к нему и почтение к его таланту, - с волнением сказала скульптор на открытии памятника.

По признанию многих, автору удалось передать непростой характер своего героя. "Энергичный, напористый правдолюбец" - так определила его Надежда Шек. На постаменте высечены слова Абрамова, которые лучше всего характеризуют его творчество: "Главная, может быть, единственная моя цель как писателя - увеличить добро на земле".

Возле памятника обустроили уютное пространство, установили скамью. По сути, получился целый мемориал памяти Федора Абрамова.

Рядом течет Северная Двина, по набережной всегда гуляет много людей. Многие сворачивают в новый тихий уголок. В городе уже появилось выражение: "зайти к Федору Александровичу". Просто посидеть, подумать.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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