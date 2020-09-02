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02.09.2020 13:55
Рубрика: Общество

Технопарк на колесах

Текст: Марина Дашина (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 196(8250)
Для 37 школ Ленинградской области в наступившем учебном году заработает первый в регионе мобильный технопарк "Кванториум". Он предназначен для обучения юных инженеров, а также педагогов по техническим предметам.

Передвижной технопарк создан на базе стационарного "Кванториума" во Всеволожске в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", который рассчитан на ребят, проживающих в сельской местности и малых городах. В лаборатории, которая работает на базе "ГАЗели" и прицепа, установлен современный многофункциональный комплекс. С его помощью ученики смогут моделировать и конструировать, работать в дополненной и виртуальной реальности. В технопарке на колесах имеются 3D-принтеры, сборочная и паяльная зоны, лазерный гравер и еще много интересного.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Мобильный "Кванториум" приедет в школы Всеволожского, Волховского, Подпорожского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов. Лаборатория трижды за учебный год побывает в каждой "точке", где будет работать в течение 12 дней. Позаниматься в технопарке смогут в общей сложности около тысячи учеников 5-11-х классов. Еще две тысячи школьников примут участие в различных мероприятиях на базе лаборатории.

До 2024 года в Ленобласти откроют еще шесть стационарных и три мобильных технопарка. При этом стационарные "Кванториумы" появятся в каждом городе с населением свыше 60 тысяч человек.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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